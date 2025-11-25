धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा के समय पेड़ के नीचे जलाया गया था दीपक, क्या होता है इसका मतलब? जानें

धर्मेंद्र के फैंस नाराज है और सवाल कर रहे हैं कि उनके फेवरेट एक्टर की अंतिम यात्रा ऐसे चोरी छुपे क्यों की गई? उन्हें एंबुलेस के जरिए शमशान घाट क्यों लेकर जाया गया? इसके कई वीडियो वायरल हुए, लेकिन एक वीडियो ऐसा था जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर किया। लोगों के मन में आधिकारिक बयान आने से पहले ही अनहोनी की आशंका पैदा हो गई थी। एक महिला जिसे उनकी बेटी कहा जा रहा है उन्होंने एक दीपक जलाकर पेड़ के नीचे कोने में रखा था। आइये देखें ये वीडियो... और जानते हैं क्या है इसका मतलब...



सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें शमशान घाट लिखा हुआ है। इस वीडियो में एक महिला सफेद कपड़ों में नजर आ रही है और उसके हाथ में जलता हुआ दीपक है जिसे वह बाहर पेड़ के नीचे एक कोने में रख देती है। वायरल वीडियो में महिला कौन थी, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उन्हें धर्मेंद्र की बेटी कहा जा रहा है। वहीं, हिंदू धर्म में किसी के निधन के बाद दीपक जलाने की गहरी मान्यता है।