धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा के समय पेड़ के नीचे जलाया गया था दीपक, क्या होता है इसका मतलब? जानें

धर्मेंद्र का हुआ निधन
Dharmendra Death: बॉलीवुड ने अपना एक महान एक्टर खो दिया है। धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी है। उनके जाने से इंडस्ट्री के साथ पूरा देश भी गहरे गम में डूब गया है। एक्टर के फैंस जहां एक तरफ देओल फैमिली पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो वहीं उनके दोस्त हीमैन के परिवार को सांत्वना दे रहे हैं।
धर्मेंद्र के फैंस नाराज है और सवाल कर रहे हैं कि उनके फेवरेट एक्टर की अंतिम यात्रा ऐसे चोरी छुपे क्यों की गई? उन्हें एंबुलेस के जरिए शमशान घाट क्यों लेकर जाया गया? इसके कई वीडियो वायरल हुए, लेकिन एक वीडियो ऐसा था जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर किया। लोगों के मन में आधिकारिक बयान आने से पहले ही अनहोनी की आशंका पैदा हो गई थी। एक महिला जिसे उनकी बेटी कहा जा रहा है उन्होंने एक दीपक जलाकर पेड़ के नीचे कोने में रखा था। आइये देखें ये वीडियो... और जानते हैं क्या है इसका मतलब...
सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें शमशान घाट लिखा हुआ है। इस वीडियो में एक महिला सफेद कपड़ों में नजर आ रही है और उसके हाथ में जलता हुआ दीपक है जिसे वह बाहर पेड़ के नीचे एक कोने में रख देती है। वायरल वीडियो में महिला कौन थी, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उन्हें धर्मेंद्र की बेटी कहा जा रहा है। वहीं, हिंदू धर्म में किसी के निधन के बाद दीपक जलाने की गहरी मान्यता है।
एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार, ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के जानकार ने बताया है कि घर में किसी की मृत्यु होने पर दरवाजे के आगे दीप जलाने की प्रथा आमतौर पर 'पितरों की शांति' के लिए की जाती है। यह दीपक दिवंगत आत्मा की आगे की यात्रा को प्रकाशमय बनाने के लिए जलाया जाता है, ताकि आत्मा का मार्ग सुगम हो और उसे अंधेरे का सामना न करना पड़े।
यह दीया या प्रकाश उसे आगे का रास्ता दिखाएगा। यह दीपक अक्सर 13 दिन तक लगातार जलाया जाता है, जिसे अखंड ज्योति भी कह सकते हैं। हालांकि, जगह के हिसाब से इस प्रथा में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है।
बता दें, धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत के बाद अक्टूबर के आखिर में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जिसके बाद वह रिकवर होने के बाद घर लौट गए थे, लेकिन फिर अचानक 24 नवंबर सोमवार को उनके निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग
धर्मेंद्र