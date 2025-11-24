Dharmendra Death: धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर फैंस का देओल परिवार पर फूटा गुस्सा, जानें क्या है वजह?

कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने अपनी निराशा व्यक्त की, एक यूजर ने लिखा, "इतनी बड़ी हस्ती को इस तरह विदा किया… यह दुखद है।" दूसरे ने लिखा, "उन्हें एक ग्रैंड विदाई दी जानी चाहिए थी…बहुत दुखद अंतिम संस्कार।" तीसरे ने लिखा, "वे दाह संस्कार में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं?" वहीं, कुछ कमेंट्स में यह भी लिखा गया है कि बहुत निराशाजनक अंतिम संस्कार," और "जिंदगी कैमरे के बीच गुजार दी… और आखिरी सफर इतना प्राइवेट? इतने बड़े आदमी को इस तरह विदा करना ठीक नहीं है।"