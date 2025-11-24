Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dharmendra Death: धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर फैंस का देओल परिवार पर फूटा गुस्सा, जानें क्या है वजह?

Dharmendra Death: धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक्टर ने अपने मुंबई आवास पर ही अंतिम सांस ली है। जैसे ही ये खबर आई पूरे देश में मातम छा गया। अब ऐसे में देओल परिवार पर उनके फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। इसकी बड़ी वजह सामने आई है...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 24, 2025

Dharmendra Fans Angry On Deol Family after veteran actor death big reason revealed

धर्मेंद्र के फैंस का देओल परिवार पर फूटा गुस्सा

Dharmendra Death News: हीमैन यानी धर्मेंद्र की काफी समय से हालत नाजुक बताई जा रही थी। वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। ऐसे में उन्होंने 24 नवंबर सोमवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। जिसके बाद एक्टर को अंतिम विदाई दी गई है, लेकिन उनके फैंस की जहां एक तरफ आंखें नम हुईं वहीं फिर उन्हें गुस्सा भी आ गया और परिवार को बुरा-भला कहने लगे। आखिर ये गुस्सा क्यों है इसका बड़ा कारण भी सामने आं गया है।

देओल परिवार पर फूटा फैंस का गुस्सा (Dharmendra Fans Angry On Deol Family)

धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को पवन हंस श्मशान घाट ले जाते हुए कई वीडियो सामने आए। बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे भी वहां पहुंच चुके हैं। साथ ही उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए श्मशान घाट पर पहुंचीं हैं। अब उनके परिवार पर यानी देओल फैमिली पर एक्टर के फैंस गुस्सा कर रहे हैं।

फैंस ने पूछे देओल परिवार से सवाल (Dharmendra Last Rites)

सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इतने बड़े कलाकार को इतने सादे तरीके से केवल एंबुलेंस में शमशान घाट लेकर जाया गया। जो बेहद गलत है। फैंस ने कहा कि उन्हें धर्मेंद्र जैसे कद के सुपरस्टार के लिए ज्यादा पब्लिक विदाई की उम्मीद थी। जैसे बड़े-बड़े कलाकारों की अंतिम विदाई होती है वैसे ही धर्मेंद्र की भी होना चाहिए थी।

आखिर क्यों किया गया इतना प्राइवेट तरीके से अंतिम संस्कार (Dharmendra Funeral)

कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने अपनी निराशा व्यक्त की, एक यूजर ने लिखा, "इतनी बड़ी हस्ती को इस तरह विदा किया… यह दुखद है।" दूसरे ने लिखा, "उन्हें एक ग्रैंड विदाई दी जानी चाहिए थी…बहुत दुखद अंतिम संस्कार।" तीसरे ने लिखा, "वे दाह संस्कार में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं?" वहीं, कुछ कमेंट्स में यह भी लिखा गया है कि बहुत निराशाजनक अंतिम संस्कार," और "जिंदगी कैमरे के बीच गुजार दी… और आखिरी सफर इतना प्राइवेट? इतने बड़े आदमी को इस तरह विदा करना ठीक नहीं है।"

कुछ यूजर्स ने यह भी अंदाजा लगाया है कि शायद मीडिया और पैपराजी के ध्यान से बचने के लिए परिवार ने इतनी जल्दी और चुपचाप अंतिम संस्कार करने का फैसला किया होगा। हालांकि, परिवार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

'इक्कीस' होगी आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र का भारतीय सिनेमा में योगदान बेमिसाल रहेगा। उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस', जिसमें मेगास्टार अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी हैं, 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

ये भी पढ़ें

निधन से 2 घंटे पहले सुनाई दी थी धर्मेंद्र की ‘आखिरी’ आवाज, फिल्म रिलीज से पहले ही हुआ निधन
बॉलीवुड
Dharmendra last rites and Last Film is ikkis and last voice fans got emotional

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

24 Nov 2025 06:22 pm

Published on:

24 Nov 2025 05:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dharmendra Death: धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर फैंस का देओल परिवार पर फूटा गुस्सा, जानें क्या है वजह?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Dharmendra News: धर्मेँद्र ने किस वजह से ठुकराया था मीना कुमारी का प्यार?

Dharmendra and Meena Kumari Love story
बॉलीवुड

Dharmendra Last Rites: धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में उमड़ा बड़ी-बड़ी हस्तियों का सैलाब, देखें वीडियो

Dharmendra Last rites hema malini esha deol amitabh bachchan salman khan reached actor Funeral (1)
बॉलीवुड

24 नवंबर से धर्मेंद्र और सलीम खान का क्या है कनेक्शन? एक तारीख और दो किस्से

बॉलीवुड

‘बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना…’ धर्मेंद्र के वो डायलॉग्स जो बन गए हैं मिसाल

'बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना...' धर्मेंद्र के वो डायलॉग्स जो बन गए हैं मिसाल
बॉलीवुड

निधन से 2 घंटे पहले सुनाई दी थी धर्मेंद्र की ‘आखिरी’ आवाज, फिल्म रिलीज से पहले ही हुआ निधन

Dharmendra last rites and Last Film is ikkis and last voice fans got emotional
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.