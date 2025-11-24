Dharmendra Death: धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर फैंस का देओल परिवार पर फूटा गुस्सा, जानें क्या है वजह?

धर्मेंद्र के फैंस का देओल परिवार पर फूटा गुस्सा
Dharmendra Death News: हीमैन यानी धर्मेंद्र की काफी समय से हालत नाजुक बताई जा रही थी। वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। ऐसे में उन्होंने 24 नवंबर सोमवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। जिसके बाद एक्टर को अंतिम विदाई दी गई है, लेकिन उनके फैंस की जहां एक तरफ आंखें नम हुईं वहीं फिर उन्हें गुस्सा भी आ गया और परिवार को बुरा-भला कहने लगे। आखिर ये गुस्सा क्यों है इसका बड़ा कारण भी सामने आं गया है।
धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को पवन हंस श्मशान घाट ले जाते हुए कई वीडियो सामने आए। बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे भी वहां पहुंच चुके हैं। साथ ही उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए श्मशान घाट पर पहुंचीं हैं। अब उनके परिवार पर यानी देओल फैमिली पर एक्टर के फैंस गुस्सा कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इतने बड़े कलाकार को इतने सादे तरीके से केवल एंबुलेंस में शमशान घाट लेकर जाया गया। जो बेहद गलत है। फैंस ने कहा कि उन्हें धर्मेंद्र जैसे कद के सुपरस्टार के लिए ज्यादा पब्लिक विदाई की उम्मीद थी। जैसे बड़े-बड़े कलाकारों की अंतिम विदाई होती है वैसे ही धर्मेंद्र की भी होना चाहिए थी।
कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने अपनी निराशा व्यक्त की, एक यूजर ने लिखा, "इतनी बड़ी हस्ती को इस तरह विदा किया… यह दुखद है।" दूसरे ने लिखा, "उन्हें एक ग्रैंड विदाई दी जानी चाहिए थी…बहुत दुखद अंतिम संस्कार।" तीसरे ने लिखा, "वे दाह संस्कार में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं?" वहीं, कुछ कमेंट्स में यह भी लिखा गया है कि बहुत निराशाजनक अंतिम संस्कार," और "जिंदगी कैमरे के बीच गुजार दी… और आखिरी सफर इतना प्राइवेट? इतने बड़े आदमी को इस तरह विदा करना ठीक नहीं है।"
कुछ यूजर्स ने यह भी अंदाजा लगाया है कि शायद मीडिया और पैपराजी के ध्यान से बचने के लिए परिवार ने इतनी जल्दी और चुपचाप अंतिम संस्कार करने का फैसला किया होगा। हालांकि, परिवार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
धर्मेंद्र का भारतीय सिनेमा में योगदान बेमिसाल रहेगा। उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस', जिसमें मेगास्टार अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी हैं, 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।
