कंट्रोल में रहो ताऊ मैं तेरी छोरी की उम्र की हूं… स्टेज शो में बदसलूकी पर प्रांजल दहिया का फूटा गुस्सा

मशहूर हरियाणवी डांसर और एक्ट्रेस प्रांजल दहिया (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Pranjal Dahiya Angry Viral Video: हरियाणा की सुपरहिट डांसर और एक्ट्रेस प्रांजल दहिया का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। स्टेज पर चल रहे शो के दौरान जब कुछ मनचलों ने हदें पार करनी शुरू कीं, तो प्रांजल ने भी सब्र का बांध तोड़ते हुए माइक पर ही फटकार लगा दी। घटना के बाद प्रांजल ने एक क्रिप्टिक इंस्टा स्टोरी भी शेयर की।
प्रांजल दहिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, "आपका किरदार कितना भी साफ हो, वो वही सोचते हैं जो उनके घर में होता है।" ऐसे में इस पोस्ट को यूजर हालिया घटना से जोड़कर देख रहे हैं।
दरअसल बीते कल शनिवार 27 दिसंबर को बीच परफॉर्मेंस में स्टेज के आगे मौजूद कुछ लोग प्रांजल दहिया से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। प्रांजल ने बिना समय गंवाए शो के बीच में कुछ मनचलों की क्लास लगा दी।
उन्होंने कहा- “थोड़ा तरीके से रहें, क्योंकि यहां भी किसी की बहन-बेटी खड़ी है और ताऊ तू… मैं तेरी छोरी की उम्र की हूं। और हां, काली जैकेट वाले, तू थोड़ा कंट्रोल में रह।"
इसके बाद उन्होंने बाकी ऑडियंस से भी अपील की कि वे कलाकारों का सहयोग करें। उन्होंने आगे कहा, "सर, आप थोड़ा स्टेज से दूर रहिए, हमारी परफॉर्मेंस अभी बची है। खुलकर एंजॉय करें, लेकिन हमारे साथ भी थोड़ा सहयोग बनाकर रखें।"
प्रांजल दहिया आज हरियाणा का ऐसा नाम हैं, जिन्हें लगभग सभी लोग जानते हैं। खासकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के यूथ। वह लगभग हर बड़े हरियाणवी स्टार के साथ सुपरहिट म्यूजिक वीडियो कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके कई हिट सॉन्ग जैसे ‘52 गज का दामन’, ‘डीजे पे मटकूंगी’, ‘जुत्ती काली’, ‘पायल रशिया की’, ‘बालम थानेदार’ और ‘कबूतर’ ने सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया है। खासतौर पर ‘कबूतर’ और ‘बालम थानेदार चलावे जिप्सी’ पर तो लाखों लोगों ने रील बनाकर इंटरनेट पर बाढ़ ला दी थी। इसके अलावा म्यूजिक वीडियो के साथ-साथ प्रांजल अपने लाइव स्टेज शो के लिए भी जानी जाती हैं, जहां उनकी परफॉर्मेंस देखने हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं।
