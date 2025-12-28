कंट्रोल में रहो ताऊ मैं तेरी छोरी की उम्र की हूं… स्टेज शो में बदसलूकी पर प्रांजल दहिया का फूटा गुस्सा

प्रांजल दहिया आज हरियाणा का ऐसा नाम हैं, जिन्हें लगभग सभी लोग जानते हैं। खासकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के यूथ। वह लगभग हर बड़े हरियाणवी स्टार के साथ सुपरहिट म्यूजिक वीडियो कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके कई हिट सॉन्ग जैसे ‘52 गज का दामन’, ‘डीजे पे मटकूंगी’, ‘जुत्ती काली’, ‘पायल रशिया की’, ‘बालम थानेदार’ और ‘कबूतर’ ने सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया है। खासतौर पर ‘कबूतर’ और ‘बालम थानेदार चलावे जिप्सी’ पर तो लाखों लोगों ने रील बनाकर इंटरनेट पर बाढ़ ला दी थी। इसके अलावा म्यूजिक वीडियो के साथ-साथ प्रांजल अपने लाइव स्टेज शो के लिए भी जानी जाती हैं, जहां उनकी परफॉर्मेंस देखने हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं।