पैसा, फेम और दबाव, 27 की उम्र में करोड़ों कमाने पर इमरान खान ने बॉलीवुड का किया पर्दाफाश

'पहली फिल्म 'जाने तू…' थी, जो मेरा होम प्रोडक्शन था। दूसरी 'किडनैप' थी, जिसमें वे मुझे नहीं लेना चाहते थे और कहा, 'ये ले 5 लाख।' अगली फिल्म के लिए, मुझे 7–8 करोड़ मिले। मैंने अचानक खुद से सोचा, 'क्या मेरी एक्टिंग सच में मेरी पिछली फिल्म से इतनी बेहतर हुई है?' उन्होंने याद किया, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म नहीं की । जब वो 27 या 28 साल के हुए, तो इमरान ने माना, “मुझे पैसे की भूख नहीं थी और मेरे दोस्त भी मेरे आस-पास इतना नहीं कमा रहे थे। इससे एक तरह का अलगाव महसूस हुआ।” उसी बातचीत में, एक्टर ने ये भी बताया कि उनके करियर का सबसे बड़ा पे चेक 12 करोड़ था।