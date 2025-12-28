पैसा, फेम और दबाव, 27 की उम्र में करोड़ों कमाने पर इमरान खान ने बॉलीवुड का किया पर्दाफाश

इमरान खा (सोर्स: X)
Imran Khan: बॉलीवुड स्टार इमरान खान, जिन्होंने 2008 में फिल्म 'जाने तू… या जाने ना' से शानदार डेब्यू किया और रातों-रात चर्चा में बन गए, अब लंबे ब्रेक के बाद एक्टर फिर वापसी करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में समदीश के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान, इमरान ने अपनी लाइफ के एक ऐसे पहलू पर खुलकर बात की, जिस पर पहले कभी इतनी चर्चा नहीं हुई थी- पैसों के साथ उनका रिश्ता, परवरिश और शुरुआती स्टारडम के साथ आई कई मुश्किलें, जिससे उन्हें बुरे वक्त का सामना करना पड़ा था।
दरअसल, जब उनसे पैसों के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया, तो इमरान ने इसे अजीब बताया और कहा भले ही ये माना जाता है कि वो अमीरी में बड़े हुए लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, "मेरे चाचा आमिर खान हैं, जो एक मूवी स्टार हैं, लेकिन वो मेरी मां के कजिन हैं। वो मेरे पैसों का जरिया नहीं है और ना ही मेरे पास है कुछ।"
इसके बाद इमरान ने बताया कि वो अपनी मां और सौतेले पिता के साथ बड़े हुए, जो एक वर्किंग एक्टर थे। उन्होंने अपनी बचपन की वित्तीय स्थिति को समझाते हुए कहा, "80 और 90 के दशक में, जब मैं छोटा था, हमारे पास बहुत पैसा था लेकिन कैश की कमी थी। मेरी पॉकेट मनी मेरे कई दोस्तों से कम थी। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा भी नहीं था।"
इतना ही नहीं, उनकी पहली फिल्म की सक्सेस के बाद आए अचानक बदलाव के बारे में भी उन्होंने बताया, 'जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई और रातों-रात हिट हो गई, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने से लेकर 25 साल की उम्र में कई करोड़ मिलने लगे। अचानक, अगर आपको 7–10 करोड़ मिलने लगते हैं, तो आप खुद को तीस मार खां समझेंगे ही मेरे साथ भी ठिक ऐसा ही था।' उन्होंने ये भी बताया कि 'जाने तू… या जाने ना' की रिलीज तक वो पहले ही तीन फिल्में पूरी कर चुके थे।
'पहली फिल्म 'जाने तू…' थी, जो मेरा होम प्रोडक्शन था। दूसरी 'किडनैप' थी, जिसमें वे मुझे नहीं लेना चाहते थे और कहा, 'ये ले 5 लाख।' अगली फिल्म के लिए, मुझे 7–8 करोड़ मिले। मैंने अचानक खुद से सोचा, 'क्या मेरी एक्टिंग सच में मेरी पिछली फिल्म से इतनी बेहतर हुई है?' उन्होंने याद किया, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म नहीं की । जब वो 27 या 28 साल के हुए, तो इमरान ने माना, “मुझे पैसे की भूख नहीं थी और मेरे दोस्त भी मेरे आस-पास इतना नहीं कमा रहे थे। इससे एक तरह का अलगाव महसूस हुआ।” उसी बातचीत में, एक्टर ने ये भी बताया कि उनके करियर का सबसे बड़ा पे चेक 12 करोड़ था।
बता दें, इमरान ने 2008 में अपने चाचा आमिर खान के जरिए प्रोड्यूस की गई फिल्म 'जाने तू… या जाने ना' से बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 'लक', 'आई हेट लव स्टोरीज', 'ब्रेक के बाद', 'डेल्ही बेली', 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' और 'एक मैं और एक तू' जैसी कई फिल्मों में काम किया। हालांकि, इनमें से कोई भी फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाई और 2015 में 'कट्टी बट्टी' के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था।
इमरान खान कॉमेडी-ड्रामा 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वीर दास के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस का सपोर्ट है और इसमें वीर दास, मिथिला पालकर, शारिब हाशमी और अन्य एक्टर भी लीड रोल में हैं। आमिर खान भी कैमियो रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 16 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।
