आंखों में आंसू… धर्मेंद्र के निधन के 22 दिन बाद सनी देओल का छलका दर्द, सामने आया वीडियो

बता दें ‘बॉर्डर 2’ साल 1997 में आई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है। पहली फिल्म में जिस तरह सनी देओल ने दमदार भूमिका निभाई थी, इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। फिल्म में सनी देओल के साथ कई जाने-पहचाने चेहरे भी दिखेंगे। वहीं मोना सिंह, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह फिल्म में अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं।