बॉलीवुड

आंखों में आंसू… धर्मेंद्र के निधन के 22 दिन बाद सनी देओल का छलका दर्द, सामने आया वीडियो

Sunny Deol Crying: धर्मेंद्र के निधन के 22 दिन बाद सनी देओल आज पहली बार 'बॉर्डर 2' के टीजर लॉन्च इवेंट में पहुंचे, जहां वह भावुक नजर आए।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 16, 2025

Sunny Deol Crying

'बॉर्डर 2' के टीजर लॉन्च इवेंट में भावुक हुए सनी देओल (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Sunny Deol Crying Video: बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र ने आज ठीक 22 दिन पहले 24 नवंबर, 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया। फैंस और एक्टर का परिवार अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाया है। इस बीच निधन के बाद आज मुंबई में पहली बार उनके बड़े बेटे सनी देओल 'बॉर्डर 2' के टीजर लॉन्च इवेंट में पहुंचे, जहां वह इमोशनल नजर आए।

इवेंट में भावुक हुए एक्टर

दरअसल, टीजर लॉन्च के दौरान सनी देओल ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' का मशहूर डायलॉग गरजते हुए बोला- 'आवाज कहां तक जानी चाहिए… लाहौर तक'

यह डायलॉग बोलते हुए सनी देओल इतने भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी भावनाओं को देखकर वहां मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। देखें इमोशनल वीडियो-

इसके बाद सनी देओल ने देशभक्ति और आज की युवा पीढ़ी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि देश हमारे लिए मां जैसा है। आज का युवा भी अपने देश से उतना ही प्यार करता है, जितना पहले की पीढ़ियां करती थीं।

सनी देओल ने आगे कहा कि आज के युवाओं में देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने और उसकी रक्षा करने की पूरी ताकत है। चाहे इसे जेंजी कहें या कुछ और, यह पीढ़ी भी अपने देश के लिए उतनी ही जिम्मेदार और संवेदनशील है।
बता दें 'बॉर्डर 2' फिल्म के टीजर लॉन्च में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और अन्य प्रमुख कलाकार भी मौजूद थे।

कब होगी फिल्म रिलीज?

बता दें ‘बॉर्डर 2’ साल 1997 में आई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है। पहली फिल्म में जिस तरह सनी देओल ने दमदार भूमिका निभाई थी, इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। फिल्म में सनी देओल के साथ कई जाने-पहचाने चेहरे भी दिखेंगे। वहीं मोना सिंह, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह फिल्म में अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं।

इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जो इससे पहले ‘केसरी’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके हैं। देशभक्ति से भरपूर यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

