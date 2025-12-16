16 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

जानिए कब और कहां रिलीज होगा सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का आइकॉनिक सॉन्ग ‘संदेसे आते हैं 2.0’?

Sandese Aate hai 2-0: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर आज मुंबई में रिलीज हो गया है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस लॉन्च के दौरान प्रोड्यूसर ने खुलासा किया कि इसमें भी बॉर्डर की तरह आइकॉनिक गाना 'संदेसे आते हैं…', होगा कि नहीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 16, 2025

Border 2 Song

बॉर्डर 2 के टीजर की फोटो।(फोटो सोर्स: iamsunnydeol)

Sandese Aate hai 2-0: आज यानी 16 दिसंबर को 'बॉर्डर 2' का टीजर लॉन्च किया गया है, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीजर देख कर ही पता चल रहा है कि फिल्म कितनी जबरदस्त होने वाली है। टीजर के दमदार और देशभक्ति से ओत-प्रोत करने वाले सीन्स ने फैंस का एक्ससाइटमेंट बढ़ा दिया है। बता दें कि 'बॉर्डर 2' 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वेल है। सोशल मीडिया पर टीजर पर यूजर्स के कमेंट्स आ रहे हैं और इसी बीच एक सवाल सामने आ रहा है कि फिल्म में मशहूर गाना 'संदेशे आते हैं' शामिल होगा या नहीं?

फिल्म प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने दिया जवाब (Film Producer Bhushan Kumar Reveals)

बता दें कि 'बॉर्डर 2' का टीजर लॉन्च कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, सहित को-प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इस सवाल का भी जवाब दिया। बॉर्डर 2 में 'संदेशे आते हैं' गाने को शामिल करने के बारे में पूछे जाने पर, भूषण कुमार ने बताया, 'फिल्ममेकर्स ने ओरिजिनल गाने के भाव को बरकरार रखते हुए इसे नया रूप दिया है।

ओरिजिनल के करीब है नया गाना

भूषण कुमार ने कहा, 'हमने इसे ओरिजिनल के करीब रखा है… इस बार हमने दूसरे सिंगर्स को भी इस गीत के लिए शामिल किया है।' रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'संदेसे आते हैं 2-0' गाने को गायक सोनू निगम और अरिजीत सिंह ने गाया है। वहीं, फिल्म मेकर्स ने बॉर्डर के इस आइकॉनिक गाने के राइट्स 60 लाख रुपये में खरीद लिए थे।

जानिए कब और कहां रिलीज होगा 'संदेशे आते हैं 2-0' (Sandese Aate Hai 2.0 Release Date)

इसके साथ ही उन्होंने गाने की रिलीज के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया, इस गाने को एक स्पेशल इवेंट के दौरान 2 जनवरी को लोंगेवाला में सशस्त्र बलों के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा। यह एक बहुत ही खास गाना है। हमने कोशिश की है कि इसे ओरिजिनल फील से अलग न रखें, बल्कि आज की धुन उसमें दें।"

कारगिल युद्ध पर आधारित है 'बॉर्डर 2'

टी-सीरीज़ और जेपी फिल्म्स के बैनर तले और अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर 2' भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को सम्मानित करने की परंपरा को आगे बढ़ाती है। फिल्म की कहानी 1999 में हुए भारत-पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध पर आधारित है। बता दें कि फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन, सोनम बाजवा, मोना सिंह, अन्या सिंह और मेधा राणा जैसे सितारे हैं।

