जानिए कब और कहां रिलीज होगा सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का आइकॉनिक सॉन्ग ‘संदेसे आते हैं 2.0’?

Sandese Aate hai 2-0: आज यानी 16 दिसंबर को 'बॉर्डर 2' का टीजर लॉन्च किया गया है, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीजर देख कर ही पता चल रहा है कि फिल्म कितनी जबरदस्त होने वाली है। टीजर के दमदार और देशभक्ति से ओत-प्रोत करने वाले सीन्स ने फैंस का एक्ससाइटमेंट बढ़ा दिया है। बता दें कि 'बॉर्डर 2' 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वेल है। सोशल मीडिया पर टीजर पर यूजर्स के कमेंट्स आ रहे हैं और इसी बीच एक सवाल सामने आ रहा है कि फिल्म में मशहूर गाना 'संदेशे आते हैं' शामिल होगा या नहीं?