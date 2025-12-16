जानिए कब और कहां रिलीज होगा सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का आइकॉनिक सॉन्ग ‘संदेसे आते हैं 2.0’?

बॉर्डर 2 के टीजर की फोटो।(फोटो सोर्स: iamsunnydeol)
Sandese Aate hai 2-0: आज यानी 16 दिसंबर को 'बॉर्डर 2' का टीजर लॉन्च किया गया है, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीजर देख कर ही पता चल रहा है कि फिल्म कितनी जबरदस्त होने वाली है। टीजर के दमदार और देशभक्ति से ओत-प्रोत करने वाले सीन्स ने फैंस का एक्ससाइटमेंट बढ़ा दिया है। बता दें कि 'बॉर्डर 2' 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वेल है। सोशल मीडिया पर टीजर पर यूजर्स के कमेंट्स आ रहे हैं और इसी बीच एक सवाल सामने आ रहा है कि फिल्म में मशहूर गाना 'संदेशे आते हैं' शामिल होगा या नहीं?
बता दें कि 'बॉर्डर 2' का टीजर लॉन्च कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, सहित को-प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इस सवाल का भी जवाब दिया। बॉर्डर 2 में 'संदेशे आते हैं' गाने को शामिल करने के बारे में पूछे जाने पर, भूषण कुमार ने बताया, 'फिल्ममेकर्स ने ओरिजिनल गाने के भाव को बरकरार रखते हुए इसे नया रूप दिया है।
भूषण कुमार ने कहा, 'हमने इसे ओरिजिनल के करीब रखा है… इस बार हमने दूसरे सिंगर्स को भी इस गीत के लिए शामिल किया है।' रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'संदेसे आते हैं 2-0' गाने को गायक सोनू निगम और अरिजीत सिंह ने गाया है। वहीं, फिल्म मेकर्स ने बॉर्डर के इस आइकॉनिक गाने के राइट्स 60 लाख रुपये में खरीद लिए थे।
इसके साथ ही उन्होंने गाने की रिलीज के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया, इस गाने को एक स्पेशल इवेंट के दौरान 2 जनवरी को लोंगेवाला में सशस्त्र बलों के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा। यह एक बहुत ही खास गाना है। हमने कोशिश की है कि इसे ओरिजिनल फील से अलग न रखें, बल्कि आज की धुन उसमें दें।"
टी-सीरीज़ और जेपी फिल्म्स के बैनर तले और अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर 2' भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को सम्मानित करने की परंपरा को आगे बढ़ाती है। फिल्म की कहानी 1999 में हुए भारत-पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध पर आधारित है। बता दें कि फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन, सोनम बाजवा, मोना सिंह, अन्या सिंह और मेधा राणा जैसे सितारे हैं।
