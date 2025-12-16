16 दिसंबर 2025,

मनोरंजन

धर्मेंद्र के बाद पहली बार पब्लिक इवेंट में दिखे सनी देओल, 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार टीजर हुआ लॉन्च

Border 2 Teaser: आने वाली 23 जनवरी को सनी देओल की 'बॉर्डर 2' रिलीज होने वाली है। गणतंत्र दिवस से 3 दिन पहले सनी देओल अपनी देशभक्ति फिल्म में दुश्मन को एक बार फिर ललकारने को तैयार हैं। सनी देओल पिता के निधन के बाद पहली बार टीजर लॉन्च के दौरान किसी इवेंट में नजर आये हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 16, 2025

Border 2 Teaser Out

बॉर्डर 2 के टीजर में नजर आए सनी देओल, वरुण धवन,अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ। (फोटो सोर्स: iamsunnydeol)

Border 2 Teaser: बॉलीवुड के सबसे स्ट्रॉन्ग अभिनेताओं में से एक सनी देओल ने हाल ही में अपने पिता और 'हीमैन' धर्मेंद्र को खो दिया है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र बीती 24 नवम्बर दुनिया को अलविदा कह गए। और अपने पीछे परिवार और फैंस के बीच एक शून्य छोड़ गए। उनके निघन से परिवार, फैंस और इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं, सनी देओल पिता के निधन से बेहद दुखी हैं। इसी बीच उनकी आगामी फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर मुंबई में लॉन्च किया गया है। इस लॉन्च में सनी देओल पिता के निधन के बाद पहली बार किसी इवेंट में नजर आये हैं। इस इवेंट में सनी अपने को-स्टार्स वरुण धवन और अहान शेट्टी के साथ नजर आए।

सनी देओल की पब्लिक अपीरियंस का वीडियो आया सामने

बता दें, आज 'बॉर्डर 2' का का टीजर मुंबई में लॉन्च हुआ है। बता दें इस फिल्म में सनी देओल एक बार फिर मेजर कुलदीप सिंह के किरदार को दोहरा रहे हैं। , इससे पहले साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में भी सनी देओल मेजर कुलदीप सिंह की भूमिका में नजर आए थे। इस इवेंट में अहान और वरुण के साथ सनी देओल पगड़ी पहने हुए और पैपराजी को पोज देते हुए नजर आए।

सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया वीडियो

सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर बॉर्डर 2 का टीजर शेयर करते हुए लिखा, 'इस #VijayDiwas पर, साल के सबसे मोस्ट अवेटेड टीजर का जश्न मनाइए। लिंक बायो में है। इसके आगे उन्होंने लिखा, #Border 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज़ हो रही है।' साथ ही उन्होंने देश को सलाम करते हुए लिखा, 'जय हिंद'

ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है बॉर्डर 2

जानकारी के लिए बता दें कि सनी पाजी की 'बॉर्डर 2' जेपी दत्ता की साल 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस से ठीक 3 दिन पहले रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के जरिये सनी देओल एक बार फिर दुश्मन के सामने दहाड़ने वाले हैं।

‘ऐसे डॉक्टरों से सावधान रहें…’, रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट
बॉलीवुड
Rakul Preet Singh

मनोरंजन

