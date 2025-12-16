धर्मेंद्र के बाद पहली बार पब्लिक इवेंट में दिखे सनी देओल, ‘बॉर्डर 2’ का धमाकेदार टीजर हुआ लॉन्च

Border 2 Teaser: बॉलीवुड के सबसे स्ट्रॉन्ग अभिनेताओं में से एक सनी देओल ने हाल ही में अपने पिता और 'हीमैन' धर्मेंद्र को खो दिया है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र बीती 24 नवम्बर दुनिया को अलविदा कह गए। और अपने पीछे परिवार और फैंस के बीच एक शून्य छोड़ गए। उनके निघन से परिवार, फैंस और इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं, सनी देओल पिता के निधन से बेहद दुखी हैं। इसी बीच उनकी आगामी फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर मुंबई में लॉन्च किया गया है। इस लॉन्च में सनी देओल पिता के निधन के बाद पहली बार किसी इवेंट में नजर आये हैं। इस इवेंट में सनी अपने को-स्टार्स वरुण धवन और अहान शेट्टी के साथ नजर आए।