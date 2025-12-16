‘ऐसे डॉक्टरों से सावधान रहें…’, रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट

रकुल प्रीत सिंह की फोटोज। (फोटो सोर्स: rakulpreet)
Rakul Preet Singh: तेलुगू सिनेमा और बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक डॉक्टर द्वारा दिए गए वीडियो पर शॉकिंग रिएक्शन दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले डॉक्टर प्रशांत यादव ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने रकुल की पहले और बाद की फोटोज शेयर कीं थीं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर डॉक्टर को लताड़ना पड़ा?
बता दें कि डॉक्टर प्रशांत यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि अभिनेत्री रकुल ने प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स और बोटॉक्स करवाया है। वीडियो में डॉक्टर ने कहा कि रकुल ने अपनी ठुड्डी और जबड़े को सुडौल बनाने के लिए फिलर्स का इस्तेमाल किया है और साथ ही नाक की सर्जरी (राइनोप्लास्टी) भी करवाई है।
डॉक्टर के वीडियो पर रकुल प्रीत सिंह ने शॉकिंग रिएक्शन दिया और उसकी आलोचना की जिसने दावा किया था कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। एक्ट्रेस ने डॉक्टर को लताड़ते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "धोखाधड़ी की चेतावनी: यह डरावना है कि उसके जैसे लोग खुद को डॉक्टर बताकर बिना किसी पुख्ता सबूत के बयान दे रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं।"
रकुल ने अपनी स्टोरी में आगे लिखा, "प्राचीन और आधुनिक विज्ञान की समझ रखने और एक अभिनेत्री होने के नाते, मुझे लोगों द्वारा सर्जरी कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वजन घटाने जैसी एक और चीज भी होती है जो कड़ी मेहनत से आती है। क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? (ऐसे 'डॉक्टरों' से सावधान रहें)।"
बता दें कि हाल ही में रकुल प्रीत सिंह 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आईं थीं, जो साल 2019 में आई उनकी ही फिल्म 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल। फिल्म में उनके को-स्टार अजय देवगन हैं और इस सीक्वेल में भी वो आयशा के किरदार में नजर आईं हैं। वहीं, अजय देवगन ने फिल्म में आशीष की भूमिका को दोहराया है। अगर रकुल की आने वाली फिल्म की बात करें तो वो जल्द ही एस. शंकर द्वारा निर्देशित 'इंडियन 3' में नजर आएंगी। यह फिल्म 'इंडियन' फ्रेंचाइज की तीसरी कड़ी है और कमल हासन की 'इंडियन 2' (2024) का सीक्वल है। जानकारी के लिए बता दें कि इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म साल 1996 में रिलीज हुई थी, जिसमें सनी देओल, शिल्पा शेट्टी और डैनी डेंजोंगप्पा मुख्य किरदारों में थे।
