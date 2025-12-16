‘ऐसे डॉक्टरों से सावधान रहें…’, रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट

बता दें कि हाल ही में रकुल प्रीत सिंह 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आईं थीं, जो साल 2019 में आई उनकी ही फिल्म 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल। फिल्म में उनके को-स्टार अजय देवगन हैं और इस सीक्वेल में भी वो आयशा के किरदार में नजर आईं हैं। वहीं, अजय देवगन ने फिल्म में आशीष की भूमिका को दोहराया है। अगर रकुल की आने वाली फिल्म की बात करें तो वो जल्द ही एस. शंकर द्वारा निर्देशित 'इंडियन 3' में नजर आएंगी। यह फिल्म 'इंडियन' फ्रेंचाइज की तीसरी कड़ी है और कमल हासन की 'इंडियन 2' (2024) का सीक्वल है। जानकारी के लिए बता दें कि इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म साल 1996 में रिलीज हुई थी, जिसमें सनी देओल, शिल्पा शेट्टी और डैनी डेंजोंगप्पा मुख्य किरदारों में थे।