रात भर चलता था…शिल्पा शेट्टी के PUB पर कानूनी शिकंजा, पुलिस ने की कार्रवाई

ताजा जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इस पब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि पब तय समय से ज्यादा देर तक खुला रहा और पार्टियां चलती रहीं। बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर की रात ‘बास्टियन’ रात करीब 1:30 बजे तक खुला था। इसी वजह से पुलिस ने पब के प्रबंधन और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह शिकायत कुब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, क्योंकि यह पब बेंगलुरु के सेंट मार्क रोड पर स्थित है।