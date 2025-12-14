शिल्पा शेट्टी के पब में भयंकर मारपीट, सामने आया वीडियो, बिग बॉस कंटेस्टेंट ने काटा बवाल

Brawl Erupts At Shilpa Shetty-Owned Bengaluru Bastian: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भले ही इन दिनों पर्दें से दूर है लेकिन हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। बता दें, शिल्पा शेट्टी के बेंगलुरु पब के अंदर हुए विवाद ने दर्शकों और सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। ये घटना हाल ही में बैस्टियन पब में हुई, जिसका को-ओनर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और रेस्टोरेंट मालिक रंजीत बिंद्रा हैं। विवाद का केंद्र बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट और बिजनेसमैन सत्या नायडू बताए जा रहे हैं, जो दोस्तों के साथ वहां मौजूद थे।