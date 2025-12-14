14 दिसंबर 2025,

रविवार

बॉलीवुड

शिल्पा शेट्टी के पब में भयंकर मारपीट, सामने आया वीडियो, बिग बॉस कंटेस्टेंट ने काटा बवाल

Brawl Erupts At Shilpa Shetty-Owned Bengaluru Bastian: शिल्पा शेट्टी के पब में मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। खबर के अनुसार, इस घटना में एक बिग बॉस कंटेस्टेंट भी शामिल है, जिसने इस विवाद को और भी गंभीर बना दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 14, 2025

शिल्पा शेट्टी के पब में भयंकर मारपीट, सामने आया वीडियो, बिग बॉस कंटेस्टेंट ने काटा बवाल

शिल्पा शेट्टी (सोर्स: x)

Brawl Erupts At Shilpa Shetty-Owned Bengaluru Bastian: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भले ही इन दिनों पर्दें से दूर है लेकिन हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। बता दें, शिल्पा शेट्टी के बेंगलुरु पब के अंदर हुए विवाद ने दर्शकों और सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। ये घटना हाल ही में बैस्टियन पब में हुई, जिसका को-ओनर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और रेस्टोरेंट मालिक रंजीत बिंद्रा हैं। विवाद का केंद्र बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट और बिजनेसमैन सत्या नायडू बताए जा रहे हैं, जो दोस्तों के साथ वहां मौजूद थे।

बिग बॉस कंटेस्टेंट ने काटा बवाल

खबरों के अनुसार पब में बिल सेटलमेंट और सेवा से जुड़ी बातों पर नाराजगी के चलते सत्या नायडू और पब स्टाफ के बीच तीखी झड़प हुई और सत्या नायडू थोड़ा नशे की हालत में थे, जिसके कारण उनका व्यवहार स्टाफ के साथ कटु हो गया। बता दें, स्थानीय CCTV फुटेज में इस बहस को कैद किया गया है, जिसमें कुछ धक्का-मुक्की और मारपीट भी नजर आई है, लेकिन सबूत अभी तक बरामद नहीं हुए है।

वीडियो वायरल होने के बाद कब्बन पार्क पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर पब का दौरा किया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सभी CCTV फुटेज और संबंधित वीडियो क्लिप्स को सुरक्षित कर लिया है और पब के स्टाफ व मैनेजमेंट से भी बयान दर्ज किए हैं। दरअसल, वे सभी विवरणों की जांच कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जाएगी।

आरोपों का खंडन करते हुए

तो वहीं, सत्या नायडू ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वे केवल अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए आए थे और बिल भुगतान के दौरान मामूली कहासुनी हुई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा या मारपीट का कोई प्रश्न नहीं उठता और इस मामले को गलत ढंग से बढ़ाया जा रहा है।

बता दें, इस पूरे मामले पर शिल्पा शेट्टी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बैस्टियन पब के मालिक और बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में शिल्पा शेट्टी ने 2019 में बेंगलुरु में इस ब्रांड को शुरू किया था। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच की जा रही

