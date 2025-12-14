14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर’ फिल्म पर क्यों मचा है इतना बवाल? विवाद की सच्चाई आई सामने!

Dhurandhar Movie Controversy: इतना हंगामा…विवादों में घिरी फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। इस बीच ‘द कश्मीर फाइल्स’ के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 14, 2025

Dhurandhar Movie Controversy

‘धुरंधर’ फिल्म को लेकर इतना हंगामा क्यों? डायरेक्टर ने बताई सच्चाई (इमेज सोर्स: एक्स)

Dhurandhar Movie Latest Update: निर्देशक आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि सियासी गलियारों और सोशल मीडिया पर बहस का केंद्र बन गई है। दर्शक एक तरफ इसे जबरदस्त स्पाई-थ्रिलर बता रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म पर ‘प्रोपेगेंडा’, ‘नेशनलिज्म’ और ‘एंटी-पाकिस्तान नैरेटिव’ जैसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इसी बढ़ते विवाद के बीच अब ‘द कश्मीर फाइल्स’ के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने चुप्पी तोड़ते हुए इस पूरे हंगामे को एक पुराने पैटर्न से जोड़ दिया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा, जिससे ‘धुरंधर’ को लेकर छिड़ी बहस और तेज हो गई?

डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने तोड़ी चुप्पी

डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, वह कोई नई बात नहीं है। इस तरह के मिक्स्ड रिव्यू, तीखे शब्दों और फिल्म के इरादों पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे एक तरह का ‘आफ्टरशॉक’ समझा जाना चाहिए, जैसे भूकंप के बाद का झटका। वैसे ही यह पुरानी घबराहट और वही प्रतिक्रियाएं हैं, जो कि मैंने साल 2016 में आई अपनी फिल्म ‘बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम’ के दौरान भी देखी थीं।

अग्निहोत्री का कहना है कि असली वजह कुछ ऐसे एलीट वर्ग हैं, जो लंबे समय से तय करते आए हैं कि कौन-सी कहानी दिखाई जाएगी और कौन-सी नहीं। कौन-सी कहानी सही है और कौन सी गलत।

ऐसे लोगों को विवाद से उतना डर नहीं है, जितना इस बात से है कि कहानियों पर उनका नियंत्रण धीरे-धीरे खिसक रहा है। आम लोगों तक नए नजरिए पहुंच रहे हैं।

निर्देशक ने किया खुलासा, बताई वजह

उन्होंने आगे खुलासा करते हुए बताया कि ‘धुरंधर’ जैसी फिल्में, जो खुलकर राष्ट्रवादी विषयों पर बात करती हैं और कंधार हाइजैक, 26/11 जैसे असली घटनाक्रमों से प्रेरित हैं, पुराने कंट्रोल सिस्टम को चुनौती देती हैं। इसी वजह से वह परेशान हैं।
अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि फिल्मों का असर राजनीति से कहीं ज्यादा गहरा होता है। राजनीति सरकारें और कानून बदलती है, जो समय के साथ पलट भी सकते हैं। लेकिन फिल्में लोगों के सोचने का तरीका बदल देती हैं। एक कहानी अगर दिमाग में बैठ जाए, तो वह लंबे समय तक नजरिया बना देती है। सिनेमा धीरे-धीरे चीजों को सामान्य बना देता है और समाज की भावनाओं व सामूहिक यादों को आकार देता है। उनके मुताबिक, जब यह ताकत एलीट कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है, तब यही लोग सबसे ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि तब मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि उनके प्रभाव और अस्तित्व का बन जाता है।

ये भी पढ़ें

टीवी और फिल्म एक्टर्स को लेकर Dhurandhar के कास्टिंग डायरेक्टर ने कही ये बड़ी बात
बॉलीवुड
टीवी और फिल्म एक्टर्स को लेकर Dhurandhar के कास्टिंग डायरेक्टर ने कही ये बड़ी बात

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

14 Dec 2025 06:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर’ फिल्म पर क्यों मचा है इतना बवाल? विवाद की सच्चाई आई सामने!

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शिल्पा शेट्टी के पब में भयंकर मारपीट, सामने आया वीडियो, बिग बॉस कंटेस्टेंट ने काटा बवाल

शिल्पा शेट्टी के पब में भयंकर मारपीट, सामने आया वीडियो, बिग बॉस कंटेस्टेंट ने काटा बवाल
बॉलीवुड

6 एपिसोड, जबरदस्त कहानी और ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर रिलीज होते ही बन गई ये सीरीज सबके फेवरेट

6 एपिसोड, जबरदस्त कहानी और ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर रीलीज होते ही बन गई ये सीरीज सबके फेवरेट
बॉलीवुड

समय नहीं मिलता यार… सोनू सूद ने किया ये बड़ा ऐलान, सामने आया वीडियो

Sonu Sood
बॉलीवुड

टीवी और फिल्म एक्टर्स को लेकर Dhurandhar के कास्टिंग डायरेक्टर ने कही ये बड़ी बात

टीवी और फिल्म एक्टर्स को लेकर Dhurandhar के कास्टिंग डायरेक्टर ने कही ये बड़ी बात
बॉलीवुड

VVAN: चेतावनी…सूरज डूबने के बाद जंगल में घुसना अलाउ नहीं, ‘कांतारा’ और ‘स्त्री’ से भी खतरनाक है ये फिल्म!

VVAN Movie Update
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.