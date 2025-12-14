‘धुरंधर’ फिल्म पर क्यों मचा है इतना बवाल? विवाद की सच्चाई आई सामने!

उन्होंने आगे खुलासा करते हुए बताया कि ‘धुरंधर’ जैसी फिल्में, जो खुलकर राष्ट्रवादी विषयों पर बात करती हैं और कंधार हाइजैक, 26/11 जैसे असली घटनाक्रमों से प्रेरित हैं, पुराने कंट्रोल सिस्टम को चुनौती देती हैं। इसी वजह से वह परेशान हैं।

अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि फिल्मों का असर राजनीति से कहीं ज्यादा गहरा होता है। राजनीति सरकारें और कानून बदलती है, जो समय के साथ पलट भी सकते हैं। लेकिन फिल्में लोगों के सोचने का तरीका बदल देती हैं। एक कहानी अगर दिमाग में बैठ जाए, तो वह लंबे समय तक नजरिया बना देती है। सिनेमा धीरे-धीरे चीजों को सामान्य बना देता है और समाज की भावनाओं व सामूहिक यादों को आकार देता है। उनके मुताबिक, जब यह ताकत एलीट कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है, तब यही लोग सबसे ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि तब मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि उनके प्रभाव और अस्तित्व का बन जाता है।