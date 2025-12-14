टीवी और फिल्म एक्टर्स को लेकर Dhurandhar के कास्टिंग डायरेक्टर ने कही ये बड़ी बात

इसी बीच, फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो खुब वायरल हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने टीवी और फिल्म एक्टरों के बीच के सवाल का जवाब देते हुए मुकेश छाबड़ा ने लिखा, "लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि क्या टीवी और फिल्म एक्टर्स में अंतर है? मेरा जवाब हमेशा से 'नहीं' रहा है। मेरे लिए, टीवी के अभिनेता बेहद खास होते हैं। मैंने कई बेहतरीन कलाकार टीवी के जरिए से ही खोजे हैं। जो लोग मुझसे बार-बार पूछते हैं कि फिल्म करनी है, मैं उन्हें यही सलाह देता हूं कि एक अभिनेता की तरह काम करो, बस काम करते रहो और इंतजार मत करो, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता है।"