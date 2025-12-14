टीवी और फिल्म एक्टर्स को लेकर Dhurandhar के कास्टिंग डायरेक्टर ने कही ये बड़ी बात

Dhurandhar के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा (सोर्स: X)
Mukesh Chhabra On Tv And Film Actors: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की हालिया फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। आदित्य धर के निर्देशन बनी ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और लगातार शानदार कमाई कर रही है। बता दें, फिल्म की कहानी, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ये फिल्म दर्शकों को खूब प्रभावित कर रही है।
इसी बीच, फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो खुब वायरल हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने टीवी और फिल्म एक्टरों के बीच के सवाल का जवाब देते हुए मुकेश छाबड़ा ने लिखा, "लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि क्या टीवी और फिल्म एक्टर्स में अंतर है? मेरा जवाब हमेशा से 'नहीं' रहा है। मेरे लिए, टीवी के अभिनेता बेहद खास होते हैं। मैंने कई बेहतरीन कलाकार टीवी के जरिए से ही खोजे हैं। जो लोग मुझसे बार-बार पूछते हैं कि फिल्म करनी है, मैं उन्हें यही सलाह देता हूं कि एक अभिनेता की तरह काम करो, बस काम करते रहो और इंतजार मत करो, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता है।"
इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया, "ओटीटी, टीवी, फिल्में, थिएटर या स्टेज, जो भी माध्यम से मिले, उसे अपनाओ। क्योंकि अंत में, काम माध्यम से ज्यादा जरूरी होता है और मेरा मानना है कि एक कलाकार , सिर्फ एक कलाकार होता है। टैलेंट यूनिवर्सल है, मैं उन सभी कलाकारों का सम्मान करता हूं जो परिश्रम, धैर्य और कला के प्रति विश्वास रखते हैं।"
मुकेश छाबड़ा के इस विचार पर फैंस और इंडस्ट्री के लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। उनके पोस्ट पर कई यूजर्स ने टीवी से लेकर फिल्मों तक आए अभिनेताओ के सफल करियर का जिक्र करते हुए लिखा, "सचमुच टैलेंट का कोई बंधन नहीं होता। 'धुरंधर' जैसी फिल्में भी इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हैं आज के दौर में फिल्म इंडस्ट्री में सीमाएं खत्म होती जा रही हैं। टीवी, ओटीटी और फिल्म के कलाकार एक ही स्टेज पर समान रूप से खड़े हैं।"
मुकेश छाबड़ा का ये संदेश सभी कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है, जो अपने हुनर से किसी भी माध्यम में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अभिनेताओ का ये मानना कि मेहनत और टैलेंट से ही सफलता मिलती है। बता दें, मुकेश छाबड़ा का नजरिया साफ है, एक्टिंग एक कला है और इस कला में कोई छोटा या बड़ा माध्यम नहीं होता। टीवी हो या फिल्म, असली मायने में एक्टिंग का हुनर और मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है।
