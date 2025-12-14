6 एपिसोड, जबरदस्त कहानी और ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर रिलीज होते ही बन गई ये सीरीज सबके फेवरेट

सीरीज की कहानी की बात करें तो, एक ऐसे युवक की कहानी है जो अपनी पत्नी से तलाक के बाद सिंगल पापा बनने की राह पर निकलता है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि एक्टर को पिता बनने की लालसा है, लेकिन उसकी पत्नी इस फैसले के खिलाफ है। तलाक के बाद जब वो अकेले पिता बनने की चुनौती को स्वीकार करता है तो उसे कई बड़ी और मजेदार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल लाइफ से हटकर डायपर बदलने से लेकर परिवार के सदस्यों की सलाह तक, हर कदम पर उसके लिए ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन आखिरकार वो खुद को साबित करता है और एक जिम्मेदार पिता बनता है।