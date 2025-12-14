6 एपिसोड, जबरदस्त कहानी और ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर रिलीज होते ही बन गई ये सीरीज सबके फेवरेट

Single Papa (सोर्स: x)
Trending Series On Netflix: जब से ओवर द टॉप यानी OTT आया है, तबसे इंटरटेनमेंट में जरा भी कमी नहीं आई है, बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्में बॉक्सऑफिस से उतरने के बाद सीधे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती हैं। बता दें, बॉक्सऑफिस की जगह अब दर्शक घर बैठे ही अलग-अलग वेब सीरीज और फिल्मों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही एक नए और मजेदार शो ने नेटफ्लिक्स पर तहलका मचा दिया है। दरअसल, 12 दिसंबर को रिलीज हुई वेब सीरीज 'सिंगल पापा' ने रिलीज होते ही नंबर 1 पर छा गई है।
सीरीज की कहानी की बात करें तो, एक ऐसे युवक की कहानी है जो अपनी पत्नी से तलाक के बाद सिंगल पापा बनने की राह पर निकलता है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि एक्टर को पिता बनने की लालसा है, लेकिन उसकी पत्नी इस फैसले के खिलाफ है। तलाक के बाद जब वो अकेले पिता बनने की चुनौती को स्वीकार करता है तो उसे कई बड़ी और मजेदार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल लाइफ से हटकर डायपर बदलने से लेकर परिवार के सदस्यों की सलाह तक, हर कदम पर उसके लिए ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन आखिरकार वो खुद को साबित करता है और एक जिम्मेदार पिता बनता है।
बता दें, इस वेब सीरीज में अहम रोल में कुणाल खेमू ने भूमिका निभाई है और उनकी कॉमेडी के साथ-साथ इमोशनल एक्टिंग ने फैंस का दिल जीत लिया है। इसके साथ ही, प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा, आयशा रजा और नेहा धूपिया जैसे बड़ें कलाकारों ने भी अपनी शानदार पेशकश देकर सीरीज को और भी दिलचस्प बनाया है।
दरअसल, 'सिंगल पापा' को इशिता मोइत्रा और नीरज उधवानी ने मिलकर लिखा और प्रोड्यूस किया है। इस सीरीज का निर्देशन शशांक खेतान, हितेश केवल्या और नीरज उधवानी ने किया है। शशांक खेतान ने साथ ही एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की रोल निभाई है। हांलाकि, इस वेब सीरीज में पारंपरिक और मॉडर्न पेरेंटहुड के बीच ह्यूमर और संवेदनशीलता को दिखाया गया है, जो दर्शकों को न केवल हंसाती है बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है।
