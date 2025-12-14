14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

6 एपिसोड, जबरदस्त कहानी और ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर रिलीज होते ही बन गई ये सीरीज सबके फेवरेट

Trending Series On Netflix: 6 एपिसोड वाली इस सीरीज ने अपनी जबरदस्त कहानी और शानदार एक्टिंग के चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही दर्शकों का दिल जीत लिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 14, 2025

6 एपिसोड, जबरदस्त कहानी और ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर रीलीज होते ही बन गई ये सीरीज सबके फेवरेट

Single Papa (सोर्स: x)

Trending Series On Netflix: जब से ओवर द टॉप यानी OTT आया है, तबसे इंटरटेनमेंट में जरा भी कमी नहीं आई है, बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्में बॉक्सऑफिस से उतरने के बाद सीधे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती हैं। बता दें, बॉक्सऑफिस की जगह अब दर्शक घर बैठे ही अलग-अलग वेब सीरीज और फिल्मों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही एक नए और मजेदार शो ने नेटफ्लिक्स पर तहलका मचा दिया है। दरअसल, 12 दिसंबर को रिलीज हुई वेब सीरीज 'सिंगल पापा' ने रिलीज होते ही नंबर 1 पर छा गई है।

ओटीटी पर रीलीज होते ही बन गई ये सीरीज सबके फेवरेट

सीरीज की कहानी की बात करें तो, एक ऐसे युवक की कहानी है जो अपनी पत्नी से तलाक के बाद सिंगल पापा बनने की राह पर निकलता है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि एक्टर को पिता बनने की लालसा है, लेकिन उसकी पत्नी इस फैसले के खिलाफ है। तलाक के बाद जब वो अकेले पिता बनने की चुनौती को स्वीकार करता है तो उसे कई बड़ी और मजेदार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल लाइफ से हटकर डायपर बदलने से लेकर परिवार के सदस्यों की सलाह तक, हर कदम पर उसके लिए ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन आखिरकार वो खुद को साबित करता है और एक जिम्मेदार पिता बनता है।

कॉमेडी के साथ-साथ इमोशनल एक्टिंग

बता दें, इस वेब सीरीज में अहम रोल में कुणाल खेमू ने भूमिका निभाई है और उनकी कॉमेडी के साथ-साथ इमोशनल एक्टिंग ने फैंस का दिल जीत लिया है। इसके साथ ही, प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा, आयशा रजा और नेहा धूपिया जैसे बड़ें कलाकारों ने भी अपनी शानदार पेशकश देकर सीरीज को और भी दिलचस्प बनाया है।

दरअसल, 'सिंगल पापा' को इशिता मोइत्रा और नीरज उधवानी ने मिलकर लिखा और प्रोड्यूस किया है। इस सीरीज का निर्देशन शशांक खेतान, हितेश केवल्या और नीरज उधवानी ने किया है। शशांक खेतान ने साथ ही एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की रोल निभाई है। हांलाकि, इस वेब सीरीज में पारंपरिक और मॉडर्न पेरेंटहुड के बीच ह्यूमर और संवेदनशीलता को दिखाया गया है, जो दर्शकों को न केवल हंसाती है बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

14 Dec 2025 03:35 pm

Published on:

14 Dec 2025 03:21 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 6 एपिसोड, जबरदस्त कहानी और ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर रिलीज होते ही बन गई ये सीरीज सबके फेवरेट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

समय नहीं मिलता यार… सोनू सूद ने किया ये बड़ा ऐलान, सामने आया वीडियो

Sonu Sood
बॉलीवुड

टीवी और फिल्म एक्टर्स को लेकर Dhurandhar के कास्टिंग डायरेक्टर ने कही ये बड़ी बात

टीवी और फिल्म एक्टर्स को लेकर Dhurandhar के कास्टिंग डायरेक्टर ने कही ये बड़ी बात
बॉलीवुड

VVAN: चेतावनी…सूरज डूबने के बाद जंगल में घुसना अलाउ नहीं, ‘कांतारा’ और ‘स्त्री’ से भी खतरनाक है ये फिल्म!

VVAN Movie Update
बॉलीवुड

हेमा मालिनी ने खोले धर्मेंद्र के जवानी के कुछ अनछुए पन्ने, पुरानी तस्वीरों को देख फैंस हुए इमोशनल

हेमा मालिनी ने खोले धर्मेंद्र के जवानी के कुछ अनछुए पन्ने, पुरानी तस्वीरों को देख फैंस हुए इमोशनल
बॉलीवुड

शादी के बाद न्यूलीवेड कपल सामंथा और राज निदिमोरू ने पैप्स के सामने पोज देने से किया इंकार, वीडियो वायरल

शादी के बाद न्यूलीवेड कपल सामंथा और राज निदिमोरू ने पैप्स के सामने पोज देने से किया इंकार, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.