शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में 960 की चाय, 800 का टोस्ट और 1.59 लाख की है वाइन, एक रात का टर्नओवर सुन लगेगा झटका

Shilpa Shetty Restaurant Menu: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का लग्जरी रेस्तरां 'बैस्टियन' (Bastian) मुंबई के सबसे फेमस और महंगे सेलिब्रिटी डाइनिंग डेस्टिनेशंस में गिना जाता है। शिल्पा शेट्टी अक्सर सोशल मीडिया पर अपने इस रेस्टोरेंट का प्रमोशन करती रहती हैं, जिसकी तस्वीरें देखकर हर कोई यहां जाकर खाना खाना चाहता है, लेकिन सबसे पहला सवाल हर किसी के मन में यही आता है कि खर्चा कितना हो सकता है तो रेस्टोरेंट 'बैस्टियन' का मेन्यू इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। जहां चाय 960 रुपये की है तो एक टोस्ट की कीमत 800 रुपये है।