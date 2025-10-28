Satish Shah Death Real Reason: किडनी से नहीं गई सतीश शाह की जान, 4 दिन बाद सामने आई मौत की असली वजह

सतीश शाह की मौत की असली वजह आई सामने
Satish Shah Co-star Rajesh Kumar Reveals Real Cause Of Death:बॉलीवुड में उस दिन से माचत छाया हुआ है जब से सतीश शाह के निधन की खबर आई है। इस खबर ने हर किसी को हैरान कर रखा है। एक्टर की मौत के बाद से ही खबर आई थी कि उनकी जान किडनी फेल होने से गई है, अब टीवी सीरियल 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में उनके बेटे का किरदार निभाने वाले एक्टर राजेश कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए जान जाने का असली कारण बताया है।
राजेश कुमार ने बॉलीवुड हंगामा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सतीश शाह का किडनी ट्रांसप्लांट एकदम सफल रहा था और उनकी किडनी की समस्या नियंत्रण में थी। राजेश ने कहा, "मैं आपको बता नहीं सकता कि बीते 24-25 घंटे कितने इमोशनल रहे हैं। इन्हें बयां करना भी बेहद मुश्किल है, लेकिन मैं सतीशजी के निधन से जुड़ी कुछ चीजें साफ कर देना चाहता हूं। हां उनको किडनी की दिक्कत थी लेकिन उनकी मौत की किडनी फेल होना नहीं थी बल्कि उनकी जान दिल का दौरा पड़ने से हुई है।"
राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि जब सतीश शाह का निधन हुआ, उस समय वह अपने घर पर लंच कर रहे थे। उन्होंने कहा, "मैं ये साफ कर देना चाहता हूं क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में आ रहा है कि उनका निधन किडनी की समस्या की वजह से हुआ। किडनी की दिक्कत तो ठीक हो गई थी। यह कंट्रोल में थी, दुर्भाग्यवश यह सडन कार्डिएक अरेस्ट था।"
बता दें, सतीश शाह के निधन की खबर 25 अक्टूबर को सामने आई थी। पहले ऐसी खबरें थीं कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था, जो कि सफल रहा था, लेकिन अचानक उनका निधन हो गया। अब तक उनके परिवार या टीम की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन अब उनके करीबी दोस्त और को-स्टार रहे राजेश कुमार ने साफ बता दिया है।
अभिनेता सतीश शाह की निजी जिंदगी की बात करें तो उनके कोई बच्चे नहीं हैं और उनकी पत्नी मधु अल्जाइमर नामक बीमारी से जूझ रही हैं। पत्नी की इस बीमारी के चलते ही सतीश शाह और ज्यादा जीना चाहते थे और अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था।
