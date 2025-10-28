Satish Shah Death Real Reason: किडनी से नहीं गई सतीश शाह की जान, 4 दिन बाद सामने आई मौत की असली वजह

राजेश कुमार ने बॉलीवुड हंगामा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सतीश शाह का किडनी ट्रांसप्लांट एकदम सफल रहा था और उनकी किडनी की समस्या नियंत्रण में थी। राजेश ने कहा, "मैं आपको बता नहीं सकता कि बीते 24-25 घंटे कितने इमोशनल रहे हैं। इन्हें बयां करना भी बेहद मुश्किल है, लेकिन मैं सतीशजी के निधन से जुड़ी कुछ चीजें साफ कर देना चाहता हूं। हां उनको किडनी की दिक्कत थी लेकिन उनकी मौत की किडनी फेल होना नहीं थी बल्कि उनकी जान दिल का दौरा पड़ने से हुई है।"