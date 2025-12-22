22 दिसंबर 2025,

सोमवार

बॉलीवुड

आज भी फैंस की है फेवरेट… बॉलीवुड की इस जोड़ी का नहीं है कोई तोड़

Anil Kapoor Birthday: अनिल कपूर 24 दिसंबर, 2025 को अपना 69वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। इस खास मौके पर, आइए उनके बारे में कुछ रोचक जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 22, 2025

anil kapoor and madhuri dixit on screen (1)

अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित। फिल्म का एक सीन (इमेज सोर्स: रेडिट)

Anil Kapoor Birthday Story: अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी में से एक हैं। जिनकी केमिस्ट्री ने 80-90 के दशक में हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी। दोनों ने साथ मिलकर कई ब्लॉकबस्टर हिट्स दीं, यादगार गाने दिए और ऐसे किरदार निभाए जिन्हें फैंस आज भी पसंद करते हैं। लेकिन शायद कुछ फैंस को यह पता नहीं है कि इन दोनों ने लगभग 20 फिल्मों में एक साथ काम किया है। जिनमें कुछ यादगार कैमियो भी शामिल हैं। फैंस आज भी फिल्म 'राम लखन' और 'किशन कन्हैया' जैसी हिट्स में उनकी एनर्जी पर फिदा हैं।

पर्दे पर दोनों का रिश्ता

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 'रेस 2' के एक्टर अनिल कपूर ने बताया कि समय के साथ, वह और माधुरी दीक्षित एक-दूसरे की लय में इतने रम गए थे कि वे बिना बातचीत के ही कैमरे पर एक-दूसरे के रिएक्शन को समझ जाते थे।

उन्होंने बताया कि उन्हें माधुरी के साथ काम करने में बहुत आसानी होती थी। उन्हें माधुरी आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं, जितनी वे पहले थीं। उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे फिल्मों से ब्रेक लेकर माधुरी ने घर पर ज्यादा समय बिताना शुरू किया। फिर भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया, यह देखकर उन्हें खुशी हुई। अनिल ने बताया कि 'ऐसा लगता है, जैसे कल की ही बात हो,' उन्होंने 'तेजाब', 'बेटा', 'खेल' और 'पुकार' जैसी फिल्मों में साथ काम करने को याद किया।

फैंस ने इस यादगार जोड़ी का स्वागत किया

2001 में आई फिल्म 'लज्जा' के बाद, यह जोड़ी 2019 की फिल्म 'टोटल धमाल' में वापस लंबे समय बाद फिर एक साथ स्क्रीन पर नजर आई। अनिल और माधुरी की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उनकी साथ में बनाई गई फिल्मों में 'राम लखन', 'किशन कन्हैया', 'तेजाब', 'बेटा' और कई अन्य हिट फिल्में शामिल हैं। इन सभी हिट फिल्मों ने दोनों को हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में शामिल कर दिया।

अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्में

हिफाजत (1987), तेजाब (1988), राम लखन (1989), परिंदा (1989), किशन कन्हैया (1990), जमाई राजा (1990), जीवन एक संघर्ष (1990), प्रतिकार (1991), धारावी (1992), बेटा (1992), खेल (1992), जिंदगी एक जुआ (1992), दिल तेरा आशिक (1993), राजकुमार (1996), घरवाली बाहरवाली (1998), पुकार (2000), लज्जा (2001), महाभारत (2013), टोटल धमाल (2019)।

