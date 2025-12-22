आज भी फैंस की है फेवरेट… बॉलीवुड की इस जोड़ी का नहीं है कोई तोड़

Anil Kapoor Birthday Story: अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी में से एक हैं। जिनकी केमिस्ट्री ने 80-90 के दशक में हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी। दोनों ने साथ मिलकर कई ब्लॉकबस्टर हिट्स दीं, यादगार गाने दिए और ऐसे किरदार निभाए जिन्हें फैंस आज भी पसंद करते हैं। लेकिन शायद कुछ फैंस को यह पता नहीं है कि इन दोनों ने लगभग 20 फिल्मों में एक साथ काम किया है। जिनमें कुछ यादगार कैमियो भी शामिल हैं। फैंस आज भी फिल्म 'राम लखन' और 'किशन कन्हैया' जैसी हिट्स में उनकी एनर्जी पर फिदा हैं।