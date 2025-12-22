22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बेटे के निधन के बाद भी जारी रखा काम, कैंसर पीड़ित वो एक्टर जिसने कभी नहीं मानी हार

Shiv Kumar Subramaniam: कैंसर के बावजूद नहीं छोड़ा जुनून, वो एक्टर जिसने कभी नहीं मानी हार। करता रहा काम… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 22, 2025

Shiv Kumar Subramaniam

एक्टर शिव कुमार सुब्रमण्यम (इमेज सोर्स: IMDb)

Shiv Kumar Subramaniam Struggle: मुश्किलों से जूझते हुए भी मुस्कुराते रहना सबके बस की बात नहीं, लेकिन शिव कुमार सुब्रमण्यम (Shiv Kumar Subramaniam) उन लोगों में से थे जो दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। एक तरफ कैंसर की लंबी लड़ाई और दूसरी तरफ बेटे का निधन जैसी दिल दहला देने वाली त्रासदी, फिर भी उन्होंने ना काम छोड़ा और ना ही अपने सपनों से समझौता किया। भारतीय सिनेमा और टीवी जगत में अपनी प्रतिभा, निष्ठा और जुनून से उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी, जो हर कलाकार के लिए प्रेरणा बनी हुई है। शिव कुमार सुब्रमण्यम केवल एक अभिनेता या लेखक नहीं थे, वह जज्बे और जिद के प्रतीक थे, जो अंतिम सांस तक कैमरे और कहानियों से जुड़े रहे।

बता दें शिव कुमार सुब्रमण्यम (Shiv Kumar Subramaniam) का जन्म 23 दिसंबर 1959 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पुणे में पूरी की। बचपन से ही उन्हें अभिनय और रचनात्मक कला का शौक था। थिएटर में काम करने के अनुभव ने उनके अभिनय को निखारा, जिससे बाद में उन्हें फिल्मों और टीवी की दुनिया में अलग पहचान मिली।

'परिंदा' से शुरू हुआ फिल्मी सफर

शिव कुमार सुब्रमण्यम (Shiv Kumar Subramaniam)ने अपना करियर 1989 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ‘परिंदा’ से शुरू किया। वह इसके स्क्रीनप्ले लेखक और असिस्टेंट डायरेक्टर थे। यह फिल्म हिट हुई और उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने ‘1942: ए लव स्टोरी’, ‘चमेली’ और ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ जैसी फिल्मों की कहानियां लिखीं, जिनमें से ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ के लिए उन्हें बेस्ट स्टोरी का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला। अभिनय में भी उन्होंने धमाल मचाया। ‘कमीने’, ‘तीन पत्ती’, ‘टू स्टेट्स’, ‘हिचकी’ और कई फिल्मों व टीवी शो में उनके किरदार लोगों के दिलों में बस गए।

बेटे का ब्रेन ट्यूमर से निधन

शिव कुमार सुब्रमण्यम (Shiv Kumar Subramaniam) की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। यह उनकी मेहनत, जुनून और अपने काम के प्रति प्यार को दिखाता है। उनके साथ काम करने वाले लोग अक्सर कहते थे कि बीमारी के बावजूद उनका काम करने का उत्साह सबको प्रेरित करता था। उन्होंने साबित किया कि सच्चा कलाकार कभी हार नहीं मानता।

उनकी निजी जिंदगी में भी बहुत दुख था। साल 2022 में शिव कुमार को सबसे बड़ा झटका लगा, जब फरवरी में उनके बेटे का ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया। इतना बड़ा दुख झेलने के बाद भी उन्होंने काम जारी रखा। लेकिन उसी साल 10 अप्रैल 2022 को कैंसर से लड़ते-लड़ते शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर’ के बाद एक और ‘स्पाई’ फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आउट, इस दिन होगी फिल्म रिलीज
बॉलीवुड
Happy Patel Khatarnak Jasoos Trailer Out

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

22 Dec 2025 10:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बेटे के निधन के बाद भी जारी रखा काम, कैंसर पीड़ित वो एक्टर जिसने कभी नहीं मानी हार

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

2026 में रोमांस का लगेगा तड़का, ऑनस्क्रीन ये जोड़ियां लुटेंगी महफिल, देखें लिस्ट

On-screen Couples Big Screen In 2026
बॉलीवुड

आज भी फैंस की है फेवरेट… बॉलीवुड की इस जोड़ी का नहीं है कोई तोड़

anil kapoor and madhuri dixit on screen (1)
बॉलीवुड

‘टाइगर अभी जिंदा है…’, सलमान खान ने इंटरनेट का पारा किया हाई, फोटो ने बढ़ाई हलचल

Salman Khan
बॉलीवुड

हमारे बीच कभी कोल्ड वॉर नहीं था…माधुरी दीक्षित ने श्रीदेवी को लेकर सालों पुराने विवाद पर तोड़ी चुप्पी

Madhuri Dixit Sridevi Fight:
बॉलीवुड

Honey Singh is Back! Aadat गाने में हनी सिंह और वाणी कपूर ने मचाई सनसनी

Honey Singh is Back! Aadat गाने में हनी सिंह और वाणी कपूर ने मचाई सनसनी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.