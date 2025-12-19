‘धुरंधर’ के बाद एक और ‘स्पाई’ फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आउट, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

‘स्पाई कॉमेडी’ फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज (इमेज सोर्स: आमिर खान प्रोडक्शन इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Happy Patel Khatarnak Jasoos Movie Release Date: स्पाई फिल्म देखने वालों के लिए गुड न्यूज है। रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) की धमाकेदार सफलता के बीच अब मेकर्स एक और जबरदस्त सरप्राइज लेकर आए हैं। जी हां, आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी जासूसी कॉमेडी फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ (Happy Patel Khatarnak Jasoos) का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।
जासूस के किरदार में वीर दास की एंट्री ने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वहीं एक्टर इमरान खान ने भी शानदार वापसी की है। अब बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स की लहर पहले से ज्यादा रोमांचक दिखाई दे रही है। रोमांच, कॉमेडी और थ्रिल से भरी यह फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।
फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ (Happy Patel Khatarnak Jasoos) का ट्रेलर शुरू होते ही हंसी और हैरानी दोनों का मजा देता है। ट्रेलर में वीर दास ऐसे जासूस बने हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की परीक्षा में सात बार फेल हो चुके हैं। फिर उन्हें अचानक एक दिन गोवा में एक मिशन पर भेज दिया जाता है। गोवा पहुंचकर हैप्पी पटेल को बस इतना करना है कि वह आम लोगों में घुल-मिल जाएं। लेकिन जैसे ही वह अपना काम शुरू करते हैं, सब कुछ उल्टा-पुल्टा होने लगता है। उनकी हर कोशिश गड़बड़ियों में बदल जाती है, और यहीं से फिल्म की कॉमेडी शुरू होती है।
इसके अलावा ट्रेलर में मोना सिंह भी दिखीं, जो खलनायिका ‘मामा’ के रोल में नजर आ रही हैं। उनका नया हेयर स्टाइल और अंदाज काफी दमदार लगता है। सबसे बड़ा सरप्राइज ट्रेलर के अंत में है, इमरान खान दस साल बाद बड़े पर्दे पर जोरदार वापसी करते दिखे। साथ ही आमिर खान का छोटा सा कैमियो भी फैंस के लिए बोनस जैसा है। तीनों का लुक और स्क्रीन प्रेजेंस काफी आकर्षित कर रहा है। ट्रेलर देखकर साफ लगता है कि फिल्म में कॉमेडी, जासूसी, रोमांच, पागलपन और ट्विस्ट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है, जबकि कहानी वीर दास और अमोघ रणदिवे ने मिलकर लिखी है। बता दें यह स्पाई कॉमेडी फिल्म (Happy Patel Khatarnak Jasoos) 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
