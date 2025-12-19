‘धुरंधर’ के बाद एक और ‘स्पाई’ फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आउट, इस दिन होगी फिल्म रिलीज

इसके अलावा ट्रेलर में मोना सिंह भी दिखीं, जो खलनायिका ‘मामा’ के रोल में नजर आ रही हैं। उनका नया हेयर स्टाइल और अंदाज काफी दमदार लगता है। सबसे बड़ा सरप्राइज ट्रेलर के अंत में है, इमरान खान दस साल बाद बड़े पर्दे पर जोरदार वापसी करते दिखे। साथ ही आमिर खान का छोटा सा कैमियो भी फैंस के लिए बोनस जैसा है। तीनों का लुक और स्क्रीन प्रेजेंस काफी आकर्षित कर रहा है। ट्रेलर देखकर साफ लगता है कि फिल्म में कॉमेडी, जासूसी, रोमांच, पागलपन और ट्विस्ट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है, जबकि कहानी वीर दास और अमोघ रणदिवे ने मिलकर लिखी है। बता दें यह स्पाई कॉमेडी फिल्म (Happy Patel Khatarnak Jasoos) 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।