20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जवान बेटी को खोने के बाद मशहूर एक्ट्रेस का छलका दर्द, इमोशनल नोट आया सामने

Divya Seth Shah Emotional Note: अपनी इकलौती बेटी खो चुकी मशहूर एक्ट्रेस दिव्या सेठ शाह का इमोशनल नोट सामने आया है। उन्होंने संतान को याद करते हुए लिखा… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 20, 2025

Divya Seth Shah Emotional Note

Divya Seth Shah Latest Post: अपनी जवान बेटी को खोने का दर्द एक मां ही समझ सकती है। मशहूर एक्ट्रेस दिव्या सेठ शाह पिछले 16 महीनों से उसी गहरे घाव के साथ जी रही थीं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करके इस बात का सच बताया कि इतने दर्द से गुजरने के बाद जिंदगी और काम पर लौटना कितना मुश्किल होता है।

बता दें दिव्या की बेटी मिहिका शाह का 5 अगस्त 2024 को निधन हो गया था। बीमारी से जूझती रही अपनी इकलौती संतान को खोने का दर्द आज भी उन्हें भीतर तक तोड़ देता है, मगर फिर भी वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। उनकी यह भावुक पोस्ट फैंस के दिल छू रही है।

दिव्या सेठ शाह ने पोस्ट में क्या लिखा?

बेटी के निधन के बाद पहले शूट का वीडियो साझा करते हुए दिव्या ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा- “तुम्हारे जाने के बाद जब मैं पहली बार शूट पर गई थी, बहुत डर लग रहा था। बार-बार दिमाग में यही सवाल थे कि अगर मैं संभल नहीं पाई तो? अगर रो पड़ी तो? पता नहीं क्या होता… लेकिन मुझे हर पल लगा कि तुम मेरे साथ हो। जैसे तुम हमेशा मेरा हाथ पकड़कर हौसला देती थी। बस फर्क इतना है कि अब तुम दरवाजे पर मुझे विदा करने नहीं आती। खाना खाने को नहीं कहती। फिर भी मैं आगे बढ़ रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं। जिंदगी जीने का यही तरीका है।”

अभिनेत्री दिव्या सेठ का फिल्मी सफर

अभिनेत्री दिव्या सेठ शाह टीवी और फिल्मों में अपना खास स्थान बना चुकी हैं। इंडस्ट्री में उनका सफर लम्बा और यादगार रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मशहूर टीवी शो ‘हम लोग’ से की, जिसके बाद वे लगातार दर्शकों के दिल जीतती रहीं।

दिव्या ज्यादातर फिल्मों और सीरियल्स में सपोर्टिंग रोल में दिखीं, लेकिन हर बार अपनी एक्टिंग से गहरी छाप छोड़ी। वह ‘जब वी मेट’, ‘इंग्लिश विंग्लिश’, ‘दिल धड़कने दो’, ‘आर्टिकल 370’, ‘पटेल की पंजाबी शादी’ और ‘सरदार का ग्रैंडसन’ जैसी कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही हैं। उनके काम की खासियत यह है कि छोटे से रोल में भी वे कहानी को यादगार बना देती हैं।

ये भी पढ़ें

9 करोड़ का इंजेक्शन… बच्चे की मदद के लिए एल्विश यादव ने फैंस से मांगी मदद, मुनव्वर फारूकी ने NGO स्कैम का किया खुलासा
OTT
Elvish Yadav-Munawar Faruqui Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

20 Dec 2025 06:45 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जवान बेटी को खोने के बाद मशहूर एक्ट्रेस का छलका दर्द, इमोशनल नोट आया सामने

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘दूर जा रही हूं…’बहन से आखिरी कॉल, फिर फंदे से झूलती मिली मॉडल विवेका बाबाजी

'दूर जा रही हूं…' बहन से आखिरी कॉल, फिर फंदे से झूलती मिली मॉडल विवेका बाबाजी, बॉयफ्रेंड पर शक
बॉलीवुड

थकान के आगे नहीं झुके धर्मेंद्र, Ikkis के गाने की शूटिंग में दिखी आखिरी जिद, कोरियोग्राफर ने किया खुलासा

Ikkis
बॉलीवुड

गले लग कर रोने लगी नानी… आर्यन खान को मिला द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए अवॉर्ड हुए इमोशनल

गले लग कर रोने लगी नानी... आर्यन खान को मिला द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए अवॉर्ड हुए इमोशनल
बॉलीवुड

‘शादी पहली हो या दूसरी हो…’ मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट कर रेखा ने किया ये बड़ा खुलासा

'शादी पहली हो या दूसरी हो...' मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट कर रेखा ने किया ये बड़ा खुलासा
बॉलीवुड

‘ये और भी बुरा होने वाला है…’ विवादों के बीच राकेश बेदी ने Dhurandhar सीक्वल के डार्क मोड पर दिया हिंट

'ये और भी बुरा होने वाला है...' विवादों से बीच राकेश बेदी ने Dhurandhar सीक्वल के डार्क मोड़ पर दिया हिंट
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.