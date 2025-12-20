जवान बेटी को खोने के बाद मशहूर एक्ट्रेस का छलका दर्द, इमोशनल नोट आया सामने

Divya Seth Shah Latest Post: अपनी जवान बेटी को खोने का दर्द एक मां ही समझ सकती है। मशहूर एक्ट्रेस दिव्या सेठ शाह पिछले 16 महीनों से उसी गहरे घाव के साथ जी रही थीं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करके इस बात का सच बताया कि इतने दर्द से गुजरने के बाद जिंदगी और काम पर लौटना कितना मुश्किल होता है।
बता दें दिव्या की बेटी मिहिका शाह का 5 अगस्त 2024 को निधन हो गया था। बीमारी से जूझती रही अपनी इकलौती संतान को खोने का दर्द आज भी उन्हें भीतर तक तोड़ देता है, मगर फिर भी वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। उनकी यह भावुक पोस्ट फैंस के दिल छू रही है।
बेटी के निधन के बाद पहले शूट का वीडियो साझा करते हुए दिव्या ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा- “तुम्हारे जाने के बाद जब मैं पहली बार शूट पर गई थी, बहुत डर लग रहा था। बार-बार दिमाग में यही सवाल थे कि अगर मैं संभल नहीं पाई तो? अगर रो पड़ी तो? पता नहीं क्या होता… लेकिन मुझे हर पल लगा कि तुम मेरे साथ हो। जैसे तुम हमेशा मेरा हाथ पकड़कर हौसला देती थी। बस फर्क इतना है कि अब तुम दरवाजे पर मुझे विदा करने नहीं आती। खाना खाने को नहीं कहती। फिर भी मैं आगे बढ़ रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं। जिंदगी जीने का यही तरीका है।”
अभिनेत्री दिव्या सेठ शाह टीवी और फिल्मों में अपना खास स्थान बना चुकी हैं। इंडस्ट्री में उनका सफर लम्बा और यादगार रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मशहूर टीवी शो ‘हम लोग’ से की, जिसके बाद वे लगातार दर्शकों के दिल जीतती रहीं।
दिव्या ज्यादातर फिल्मों और सीरियल्स में सपोर्टिंग रोल में दिखीं, लेकिन हर बार अपनी एक्टिंग से गहरी छाप छोड़ी। वह ‘जब वी मेट’, ‘इंग्लिश विंग्लिश’, ‘दिल धड़कने दो’, ‘आर्टिकल 370’, ‘पटेल की पंजाबी शादी’ और ‘सरदार का ग्रैंडसन’ जैसी कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही हैं। उनके काम की खासियत यह है कि छोटे से रोल में भी वे कहानी को यादगार बना देती हैं।
