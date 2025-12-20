जवान बेटी को खोने के बाद मशहूर एक्ट्रेस का छलका दर्द, इमोशनल नोट आया सामने

बेटी के निधन के बाद पहले शूट का वीडियो साझा करते हुए दिव्या ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा- “तुम्हारे जाने के बाद जब मैं पहली बार शूट पर गई थी, बहुत डर लग रहा था। बार-बार दिमाग में यही सवाल थे कि अगर मैं संभल नहीं पाई तो? अगर रो पड़ी तो? पता नहीं क्या होता… लेकिन मुझे हर पल लगा कि तुम मेरे साथ हो। जैसे तुम हमेशा मेरा हाथ पकड़कर हौसला देती थी। बस फर्क इतना है कि अब तुम दरवाजे पर मुझे विदा करने नहीं आती। खाना खाने को नहीं कहती। फिर भी मैं आगे बढ़ रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं। जिंदगी जीने का यही तरीका है।”