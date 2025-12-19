3 साल बाद ‘लाल सिंह चड्ढा’ के फ्लॉप होने पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था’

लाल सिंह चड्ढा की असफलता पर बात करते हुए आमिर ने कहा, “जब आपको पता होता है कि आपकी फिल्म 120 करोड़ रुपये कमाएगी, तो आप अपना बजट ज्यादा से ज्यादा 80 करोड़ का रख सकते हैं। 'लाल सिंह चड्ढा' का बजट 50-60 करोड़ रुपये के बीच होना चाहिए था। लेकिन, हमने फिल्म पर 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही था, जिसके चलते हमको इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा।' इसके आगे वो कहते हैं कि "एक तो फिल्टर नहीं लगाया, दूसरे हम लोगों को दिक्कत आ गई, कोविड आ गया बीच में। इससे हमें बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने फिल्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति का पेमेंट नहीं रोका। एक फिल्म प्रोड्यूसर होने के नाते मुझे लगा कि जो वर्कर्स हैं उनका घर भी चलना चाहिए। इससे हमारी लागत बढ़ गई थी।