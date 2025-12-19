19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

मनोरंजन

3 साल बाद ‘लाल सिंह चड्ढा’ के फ्लॉप होने पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था’

Aamir Khan: साल 2022 में रिलीज हुई आमिर खान की 'लाल सिंह चड्ढा' मिस्टर परफेक्शनिस्ट के फिल्मी करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसके असफलता पर आमिर खान ने खुलकर बात की और अपनी गलती को स्वीकार किया। आइए जानते हैं कि आमिर ने फिल्म फ्लॉप को लेकर क्या कहा?

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 19, 2025

Aamir Khan on Laal Singh Chaddha Failure

'लाल सिंह चड्ढा' के एक सीन में आमिर खान और करीना कपूर खान। (फोटो सोर्स: IMDb)

Aamir Khan: फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने लगभग दो दशकों तक लगातार एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दीं। 2018 में आई उनकी 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' और 2022 में आई 'लाल सिंह चड्ढा' के बाद अब मानों आमिर खान की सफलता का सिलसिला थम सा गया है। आमिर खान ने इस पर खुल कर बात की।

'मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया' (Main Overconfident Ho Gaya)

'3 इडियट्स', 'पीके', 'गजनी' और 'दंगल' जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में देने वाले आमिर खान ने कोमल नाहटा के यूट्यूब शो 'गेम चेंजर्स' पर बातचीत के दौरान अपनी फिल्मों की असफलताओं पर बात की और इस बात को माना कि कैसे उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने उनकी फिल्मों के असफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आमिर खान ने एक्सेप्ट किया, “मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मेरी इतनी फिल्में एक के बाद एक हिट चलीं। मुझे लगा था कि इतना तो कर ही लेगी। मैंने वह गलत किया।”

इसके आगे आमिर खान ने बताया कि फिल्मों का निर्माण करते समय वो हमेशा एक "फाइनेंशियल फिल्टर" का इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि फिल्म से कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए, भले ही वो फिल्म रिकॉर्ड न तोड़ पाए। इसके आगे वो कहते हैं, "फिल्म कितनी कमाई कर सकती है, इस पर ध्यान देने के बजाय, मैं इस बात पर ध्यान देता हूं कि फिल्म से कोई नुकसान न हो। हालांकि, 'लाल सिंह चड्ढा' के मामले में मैंने हिसाब के इस फिल्टर को हटा दिया था।

कोविड के आने से आ गई दिक्कत (Covid was Also a Problem)

लाल सिंह चड्ढा की असफलता पर बात करते हुए आमिर ने कहा, “जब आपको पता होता है कि आपकी फिल्म 120 करोड़ रुपये कमाएगी, तो आप अपना बजट ज्यादा से ज्यादा 80 करोड़ का रख सकते हैं। 'लाल सिंह चड्ढा' का बजट 50-60 करोड़ रुपये के बीच होना चाहिए था। लेकिन, हमने फिल्म पर 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही था, जिसके चलते हमको इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा।' इसके आगे वो कहते हैं कि "एक तो फिल्टर नहीं लगाया, दूसरे हम लोगों को दिक्कत आ गई, कोविड आ गया बीच में। इससे हमें बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने फिल्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति का पेमेंट नहीं रोका। एक फिल्म प्रोड्यूसर होने के नाते मुझे लगा कि जो वर्कर्स हैं उनका घर भी चलना चाहिए। इससे हमारी लागत बढ़ गई थी।

2025 में आई आमिर की 'सितारे जमीं पर' (Sitaare Zameen Par)

इस साल आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' फिल्म रिलीज हुई, जो एक स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा और इमोशनल फिल्म है। 'लाल सिंह चड्ढा' के फ्लॉप होने के बाद 3 साल बाद आमिर खान ने बॉलीवुड फिल्मों कमबैक किया। फिल्म में आमिर ने एक बास्केटबॉल कोच का किरदार निभाया है, जो न्यूरोडायवर्जेंट (एक मानसिक सिंड्रोम) से ग्रसित बच्चों के एक ग्रुप का कोच बनता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म की सबसे बड़ी बात ये है कि फिल्म थियेटर के बाद किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की बजाए यूट्यूब पर पे पर व्यू (PPV) मॉडल पर रिलीज की गई थी। फिल्म ने देश में 166.8 करोड़ और वर्ल्डवाइड 268.1 करोड़ रुपये की कमाई की और आमिर की सफल फिल्मों की लिस्ट में ये शामिल हो गई।

Dhurandhar Worldwide Collection Day 12

संबंधित विषय:

आमिर खान

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

19 Dec 2025 11:30 am

Hindi News / Entertainment / 3 साल बाद 'लाल सिंह चड्ढा' के फ्लॉप होने पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था'

