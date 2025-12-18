अपने चेहरे से नफरत या शर्मिन्दगी है क्या…जावेद अख्तर ने पर्दे पर कही ये बात

Controversial Incident: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला आयुष डॉक्टर का नकाब (हिजाब) हटाने की घटना ने देशव्यापी राजनीतिक और सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस विवाद में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर की पर्दे व बुर्के पर टिप्पणी (Javed Akhtar Statement) ने आग में घी डालने का काम किया है, जिससे यह मामला अब व्यक्तिगत पसंद, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक गरिमा की बहस में तब्दील हो गया है। ध्यान रहे कि सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को पटना में नवनियुक्त 1,283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम था। जब डॉ. नुसरत परवीन (Dr. Nusrat Parveen) अपना पत्र लेने मंच पर पहुंचीं, तो उनका चेहरा हिजाब/नकाब से ढका हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar Hijab Video) ने उन्हें देखते ही "यह क्या है?" कहा और अचानक झुक कर खुद अपने हाथों से डॉक्टर का नकाब नीचे खींच दिया। तब मंच पर मौजूद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक महिला डॉक्टर को सार्वजनिक रूप से असहज किया जा चुका था। इस घटना से आहत डॉ. नुसरत परवीन ने कथित तौर पर सरकारी सेवा में शामिल न होने का फैसला किया है।