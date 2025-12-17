CM नीतीश ने जिस मुस्लिम महिला का हटाया हिजाब उसने छोड़ दिया बिहार, जाते-जाते कह दी ये बड़ी बात

बता दें कि सीएम नीतीश द्वारा मुस्लिम महिला डॉक्टर के हिजाब हटाने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद छिड़ गया। विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। RJD ने नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए, कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की, जबकि AIMIM नेता वारिस पठान ने माफी और इस्तीफे की मांग की। सपा सांसद इकरा हसन और जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इसे शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया। महबूबा मुफ्ती ने नीतीश से पद छोड़ने की सलाह दी।