राष्ट्रीय

महिला का हिजाब हटाते नीतीश का वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, राजद ने कहा- सीएम की मानसिक हालत दयनीय

Congress RJD target Nitish Kumar: सीएम नीतीश कुमार ने पटना में एक कार्यक्रम में मुस्लिम महिला का हिजाब उतार दिया। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Dec 15, 2025

Nitish Kumar video controversy, Congress demands Nitish Kumar resignation, Hijab removal video Nitish Kumar,

कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने महिला का हटाया हिजाब (Photo-X)

Nitish Kumar video controversy: बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वह एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिला का हिजाब हटाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर विपक्षी दलों ने सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े किए।

सीएम नीतीश ने महिला के चेहरे से हटाया हिजाब

सीएम नीतीश कुमार राजधानी पटना में आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देने के एक कार्यक्रम में थे। इस दौरान एक महिला डॉक्टर हिजाब पहनकर अपना नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची थीं। सीएम ने उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया और उनकी ओर देखने लगे। सीएम को देखकर महिला मुस्कुराई। बाद में महिला के चेहरे से सीएम नीतीश ने हिजाब हटा दिया। 

मंच पर सम्राट चौधरी भी थे मौजूद

मंच पर मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक नीतीश कुमार ने महिला के चेहरे से हिजाब हटा दिया था।

अधिकारियों ने जाने को कहा

हिजाब हटाने के बाद महिला थोड़ी देर के लिए असहज दिखने लगी। तब वहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें मंच से जाने का इशारा किया। बता दें कि यह कार्यक्रम सीएम आवास पर हुआ। इसमें 1283 आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिए गए।

राजद-कांग्रेस ने साधा निशाना

इस पूरे घटनाक्रम का 13 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 

एक्स पर वीडियो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस और राजद ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राजद ने पोस्ट करते हुए लिखा- यह क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। 

वहीं कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा- एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच लिया। नीतीश कुमार को इस हरकत के लिए तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये माफी के लायक नहीं है।

Published on:

15 Dec 2025 07:31 pm

Hindi News / National News / महिला का हिजाब हटाते नीतीश का वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, राजद ने कहा- सीएम की मानसिक हालत दयनीय

