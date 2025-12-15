महिला का हिजाब हटाते नीतीश का वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, राजद ने कहा- सीएम की मानसिक हालत दयनीय

सीएम नीतीश कुमार राजधानी पटना में आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देने के एक कार्यक्रम में थे। इस दौरान एक महिला डॉक्टर हिजाब पहनकर अपना नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची थीं। सीएम ने उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया और उनकी ओर देखने लगे। सीएम को देखकर महिला मुस्कुराई। बाद में महिला के चेहरे से सीएम नीतीश ने हिजाब हटा दिया।