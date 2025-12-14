नितिन नबीन को BJP ने क्यों बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जानें इसके पीछे की वजह

नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने की एक वजह यह भी है कि उन्होंने संगठन के हर स्तर पर काम किया है। नितिन नबीन को पार्टी के अंदर एक अनुशासित आयोजक, मजबूत रणनीतिकार और जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।