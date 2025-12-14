नितिन नबीन को BJP ने क्यों बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जानें इसके पीछे की वजह

BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन (Photo-X)
बीजेपी ने रविवार को नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नबीन कायस्थ समुदाय से आते हैं और वर्तमान में बिहार की नीतीश सरकार में सड़क निर्माण और शहरी विकास एवं आवास मंत्री हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उन्होंने पटना के बांकीपुर से जीत दर्ज की थी। नितिन नबीन अब जेपी नड्डा की जगह लेंगे।
नितिन नबीन बिहार की पटना पश्चिम से एक बार और बांकीपुर सीट से चार बार चुनाव जीत चुके हैं। शीर्ष नेतृत्व ने उनकी जमीनी पकड़, संगठन क्षमता और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। दरअसल, नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया था। इस चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का किला भेदते हुए जीत दर्ज की थी। इसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व में नबीन ने अपनी अलग ही पहचान बना ली थी।
नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने की एक वजह यह भी है कि उन्होंने संगठन के हर स्तर पर काम किया है। नितिन नबीन को पार्टी के अंदर एक अनुशासित आयोजक, मजबूत रणनीतिकार और जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।
अगले साल 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। नबीन की नियुक्ति को इन चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि नितिन की चुनावी समझ और अनुभव से बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनावों में मजबूती मिलेगी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली थी। इसके अलावा, नबीन सरकार और संगठन का भी अनुभव रखते हैं।
BJP के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर चुने जाने पर बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा, "मुझे यह मौका देने के लिए मैं सेंट्रल लीडरशिप, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सेंट्रल लीडरशिप में सभी को दिल से बधाई देता हूं। मेरे साथ प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, और मैं उनके दिए गए गाइडेंस और लीडरशिप को और आगे बढ़ाऊंगा।”
