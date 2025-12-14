Recall: जब नीतीश सरकार के मंत्री पर नितिन नबीन ने कराया था देशद्रोह का मुकदमा

जगत प्रकाश नड्डा (J. P. Nadda) | जनवरी 2020 से

अमित शाह (Amit Shah) | 2014 – 2020

राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) | 2013 – 2014 (दूसरा कार्यकाल)

नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) | 2009 – 2013

राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) | 2005 – 2009

लाल कृष्ण आडवाणी (L. K. Advani) | 2004 – 2005 (तीसरा कार्यकाल)

एम. वेंकैया नायडू (M. Venkaiah Naidu) | 2002 – 2004

के. जना कृष्णमूर्ति (K. Jana Krishnamurthy) | 2001 – 2002

बंगारू लक्ष्मण (Bangaru Laxman) | 2000 – 2001

कुशाभाऊ ठाकरे (Kushabhau Thakre) | 1998 – 2000

लाल कृष्ण आडवाणी (L. K. Advani) | 1993 – 1998 (दूसरा कार्यकाल)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (Dr. Murli Manohar Joshi) | 1991 – 1993

लाल कृष्ण आडवाणी (L. K. Advani) | 1986 – 1991

अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) | 1980 – 1986