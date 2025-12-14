14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Recall: जब नीतीश सरकार के मंत्री पर नितिन नबीन ने कराया था देशद्रोह का मुकदमा

बांकीपुर से चार बार विधायक बने नितिन नबीन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने के वक्त जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक वह 12वीं पास हैं।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Vijay Kumar Jha

Dec 14, 2025

Bhartiya Janata Party,BJP, Nitin Nabin National Working President, bjp National Working President,

Nitin Nabin New BJP Working President: बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन (दाएं) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फाइल फोटो सोर्स- नितिन नबीन/X)

भाजपा ने नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उन्हें हाल ही में बिहार की नई सरकार में शहरी विकास मंत्री बनाया गया था। बिहार की पिछली सरकार में भी वह इसी विभाग के मंत्री थे। उनके पिछले कार्यकाल के दौरान जून से अगस्त 2024 के बीच पुल गिरने की 15 घटनाएं हुई थीं। इसके बावजूद उन्हें मंत्री भी बनाया गया और वही विभाग भी दिया गया।

नितिन नबीन ने दर्ज कराया था देशद्रोह का मुकदमा

मार्च 2017 में बांकीपुर (पटना) के विधायक नितिन नबीन ने बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री और कांग्रेस नेताअब्दुल जलील मस्तान पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। मस्तान ने नोटबंदी के खिलाफ रैली आयोजित की थी। नबीन ने आरोप लगाया था कि मस्तान ने रैली में लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जूते मारने के लिए कहा था। मस्तान तब नीतीश सरकार में आबकारी और मद्य निषेध मंत्री थे।

12वीं पास है नितिन नबीन

बांकीपुर से चार बार विधायक बने नितिन नबीन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने के वक्त जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक वह 12वीं पास हैं।उन पर पांच आपराधिक केस और आईपीसी के तहत दो गंभीर मामले दर्ज हैं। उनकी संपत्ति महज तीन करोड़ रुपये की है। 2010 से 2015 के बीच इनकी संपत्ति में जबर्दस्त इजाफा हुआ था। 6.12 लाख से 1.45 करोड़ रुपये।

नितिन नबीन: बिहार से एक और कायस्थ को मिला बड़ा ओहदा

बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन कायस्थ जाति से हैं। बिहार में कायस्थ की आबादी दो फीसदी के आसपास ही है, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार में इसे हमेशा अहमियत मिली है। अटल सरकार में यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेताओं को अहम पद दिए गए थे। मोदी सरकार में भी रविशंकर प्रसाद, आरके सिन्हा आदि को जगह मिली। लेकिन इन दिनों ये नेता किनारे कर दिए गए हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने पार्टी में बिहार से एक कायस्थ को ऊंचा ओहदा दिया है।

कई विधायकों के 'भतीजे' हैं नितिन नबीन

नितिन नबीन चार बार बांकीपुर से विधायक बन चुके हैं। अभी उनकी उम्र करीब 45 वर्ष है। काफी कम समय में विधायक बन जाने की वजह से विधानसभा में उनके कई 'चाचा' हुआ करते हैं।

2017 में जब वह विधानसभा भवन के बाहर खड़े होकर कांग्रेस के सदानंद सिंह से बात कर रहे थे तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, 'क्या बात हुई? आज भाजपा सदन चलने देगी या नहीं?' नबीन ने जवाब दिया, 'यहां दो विरोधी पार्टियों के नेता बात नहीं कर रहे हैं। यह चाचा-भतीजा की बातचीत है।'

नबीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी बीजेपी के विधायक थे। वह अपनी पार्टी में जितने लोकप्रिय थे, उतने ही विरोधी पार्टियों में भी थे। यही वजह है कि विधानसभा में नितिन के कई 'होते हैं।

कब कौन रहा भाजपा अध्यक्ष

नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा से पहले तक कौन और किस अवधि में भाजपा प्रमुख रहे, पढ़ें:

जगत प्रकाश नड्डा (J. P. Nadda) | जनवरी 2020 से
अमित शाह (Amit Shah) | 2014 – 2020
राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) | 2013 – 2014 (दूसरा कार्यकाल)
नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) | 2009 – 2013
राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) | 2005 – 2009
लाल कृष्ण आडवाणी (L. K. Advani) | 2004 – 2005 (तीसरा कार्यकाल)
एम. वेंकैया नायडू (M. Venkaiah Naidu) | 2002 – 2004
के. जना कृष्णमूर्ति (K. Jana Krishnamurthy) | 2001 – 2002
बंगारू लक्ष्मण (Bangaru Laxman) | 2000 – 2001
कुशाभाऊ ठाकरे (Kushabhau Thakre) | 1998 – 2000
लाल कृष्ण आडवाणी (L. K. Advani) | 1993 – 1998 (दूसरा कार्यकाल)
डॉ. मुरली मनोहर जोशी (Dr. Murli Manohar Joshi) | 1991 – 1993
लाल कृष्ण आडवाणी (L. K. Advani) | 1986 – 1991
अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) | 1980 – 1986

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Dec 2025 07:00 pm

Published on:

14 Dec 2025 06:20 pm

Hindi News / National News / Recall: जब नीतीश सरकार के मंत्री पर नितिन नबीन ने कराया था देशद्रोह का मुकदमा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.