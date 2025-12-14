BJP ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का किया ऐलान, जानें किसे मिली जिम्मेदारी

पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “नितिन नबीन ने एक मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। वे एक युवा और मेहनती नेता हैं, जिनके पास संगठन का बहुत अनुभव है और बिहार में कई बार MLA और मंत्री के तौर पर उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है।”