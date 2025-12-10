संसद में SIR पर बहस नहीं हो सकती…लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा

इस दौरान अमित शाह ने हरियाणा में वोटर फ्रॉड के दावों को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। शाह ने बताया, “राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट हैं। EC ने इसे साफ करते हुए कहा कि हाउस 265 कोई छोटा घर नहीं है और एक परिवार एक एकड़ में फैला हुआ है। घर का कोई नंबर नहीं है और तीन पीढ़ियां घर में रह रही हैं। वे न तो नकली घर हैं, न ही फ्रॉड वोटर।”