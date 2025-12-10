10 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

संसद में SIR पर बहस नहीं हो सकती…लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा इंप्रेशन बनाया कि सरकार बहस के लिए तैयार नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 10, 2025

अमित शाह ने SIR पर बहस में हिस्सा लिया

अमित शाह ने SIR पर बहस में हिस्सा लिया (Photo-IANS)

संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान कई मुद्दों पर बहस चल रही है। इसी बीच बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर पर बहस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में SIR पर बहस नहीं हो सकती, क्योंकि यह मुद्दा चुनाव आयोग का है। इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ काम नहीं करता है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत का EC और CEC सरकार के साथ काम नहीं करते हैं। अगर चर्चा होती है और सवाल उठाए जाते हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? जब उन्होंने कहा कि वे चुनाव सुधारों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो हम तुरंत मान गए।

लोगों के बीच में गया गलत मैसेज-शाह

अमित शाह ने आगे कहा कि इस मामले पर चर्चा को लेकर पहले दो दिन तक अड़चन रही। इससे लोगों में गलत मैसेज गया कि हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि इस देश में चर्चा के लिए पार्लियामेंट सबसे बड़ी पंचायत है। BJP-NDA कभी चर्चा से नहीं भागती। कोई भी विषय हो, हम पार्लियामेंट के नियमों के मुताबिक चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

नेहरू के समय हुई थी पहली एसआईआर

अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि पहली SIR 1952 में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय भी कई SIR हुए, जिनमें नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकारें भी शामिल हैं, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84 में। उन्होंने आगे कहा कि EC SIR कर रहा है क्योंकि यह उसका संवैधानिक अधिकार है।

राहुल गांधी पर साधा निशाना

इस दौरान अमित शाह ने हरियाणा में वोटर फ्रॉड के दावों को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। शाह ने बताया, “राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट हैं। EC ने इसे साफ करते हुए कहा कि हाउस 265 कोई छोटा घर नहीं है और एक परिवार एक एकड़ में फैला हुआ है। घर का कोई नंबर नहीं है और तीन पीढ़ियां घर में रह रही हैं। वे न तो नकली घर हैं, न ही फ्रॉड वोटर।”

बिहार के वोटर का भी किया जिक्र

लोकसभा में SIR पर बोलते हुए अमित शाह ने बिहार के वोटर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एक वोटर 34 साल का है, लेकिन उसे 124 साल का दिखाया गया था। यह सच है कि उसकी उम्र 124 साल बताई गई थी। बाद में, मिंता देवी ने साफ किया कि उन्होंने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा किया था और उसमें दी गई जानकारी गलत थी, जिससे यह दिक्कत हुई।

शीतकालीन सत्र 2025

Updated on:

10 Dec 2025 05:41 pm

Published on:

10 Dec 2025 05:17 pm

Hindi News / National News / संसद में SIR पर बहस नहीं हो सकती…लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा

