CJI को चयन समिति से क्यों हटाया गया? राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछे तीन सवाल

Debate on Electoral Reforms: मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर बहस में बोलते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से तीन सवाल पूछे और चार मांगें भी रखीं। कांग्रेस सांसद ने वोट चोरी को सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य भी बताया। सदन को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष में बैठे लोग इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं।