शेख शाहजहां को कलकत्ता हाई कोर्ट का झटका, ED अधिकारी से मारपीट के मामले में जमानत याचिका खारिज

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान CBI के वकील ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने दलील दी कि शाहजहां को जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अंडरवर्ल्ड के जरिए मुख्य गवाह के बेटे को धमकाने और हत्या की साजिश रचने की कोशिश की थी।