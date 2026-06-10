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मोदीराज के 12 साल: रोजगार सृजन से लेकर आय असमानता तक PM Narendra Modi के सामने क्या हैं चुनौतियां

Modi Breaks Nehru Record: मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए ने कई राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की हैं, वहीं रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकसित भारत के लक्ष्य जैसी चुनौतियां अभी भी सरकार के सामने मौजूद हैं।

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भारत

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Ashib Khan

Jun 10, 2026

Longest Serving PM India

नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू का तोड़ा रिकॉर्ड (Photo-IANS)

Narendra Modi Record: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित पीएम बन गए हैं। इसी के साथ उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू का 4398 दिन तक लगातार पीएम बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि नेहरू का कुल कार्यकाल 6131 दिन रहा, लेकिन 1947 से 1951 तक उनकी सरकार चुनाव के जरिए निर्वाचित नहीं थी।

मोदी राज में बीजेपी ने हासिल की उपलब्धियां

नरेंद्र मोदी के राज में बीजेपी ने कई उपलब्धियां हासिल की है। पिछले दो साल में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, असम बंपर जीत के बाद फिर से सरकार बनाई। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी पहली बार जीत हासिल की। बिहार में भी जीत हासिल की और पहली बार बीजेपी का सीएम बना। 

मोदी सरकार के सामने क्या है चुनौती

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने कई उपलब्धियां हासिल की हो, लेकिन अभी भी कई चुनौती भी है। आइए जानते हैं मोदी सरकार के सामने क्या है चुनौतियां…

  • रोजगार सृजन की चुनौती
  • राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा चुनौतियां
  • तकनीकी प्रतिस्पर्धा और नवाचार
  • आय असमानता कम करना
  • कृषि की स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाना
  • जल संकट और जल प्रबंधन
  • शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
  • घुसपैठियों को निकालना
  • एक देश–एक चुनाव लागू करना
  • सामाजिक समरसता का मुद्दा
  • विकसित भारत के लिए अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखना
  • सर्वानुमति से परिसीमन

प्रमुख के रूप में सबसे लंबा कार्याकाल

22 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी राज्य व केंद्र में मिलाकर देश में सबसे लंबे समय तक सरकार के मुखिया बन गए। उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी 15 साल तक गुजरात के सीएम रहे हैं। 

इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने एक और कीर्तिमान हासिल किया है। मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड तोड़ा।

2001 में गुजरात के सीएम बनने के बाद मोदी सत्ता में रहते हुए कोई चुनाव नहीं हारे है। 2024 के आम चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम चुन गए। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वे पंडित नेहरू के बाद दूसरे नेता हैं।

PM नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का तोड़ा रिकॉर्ड, उप-राष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने दी बधाई

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PM Modi Longest Serving Prime Minister of India

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Published on:

10 Jun 2026 01:00 pm

Hindi News / National News / मोदीराज के 12 साल: रोजगार सृजन से लेकर आय असमानता तक PM Narendra Modi के सामने क्या हैं चुनौतियां

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