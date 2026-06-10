मोदीराज के 12 साल: रोजगार सृजन से लेकर आय असमानता तक PM Narendra Modi के सामने क्या हैं चुनौतियां

Narendra Modi Record: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित पीएम बन गए हैं। इसी के साथ उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू का 4398 दिन तक लगातार पीएम बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि नेहरू का कुल कार्यकाल 6131 दिन रहा, लेकिन 1947 से 1951 तक उनकी सरकार चुनाव के जरिए निर्वाचित नहीं थी।