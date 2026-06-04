10 जून को भारतीय रजनीति में इतिहास रच देंगे पीएम Narendra Modi, टूट जाएगा जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड

Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून 2026 को देश की राजनीति में एक इतिहास रच देंगे। इस दिन वह लगातार सबसे लंबे समय तक पीएम के रूप मे पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। इस मामले में वह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ देंगे। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। 10 जून को मोदी लगातार 4,399 दिनों तक इस पद पर रह चुके होंगे।