3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Karnataka Politics: डिप्टी सीएम से CM बनेंगे डीके शिवकुमार, जानें कर्नाटक में अब तक कितने उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने

Karnataka Political History: डीके शिवकुमार बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही वे राज्य के इतिहास में उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले पांचवें नेता बन जाएंगे।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Jun 03, 2026

karnataka politics

कर्नाटक में अब तक 12 डिप्टी सीएम में से 5 नेता ही सीएम बन पाए हैं (Photo-IANS)

Karnataka Politics: कर्नाटक के सीएम के रूप में बुधवार को डीके शिवकुमार शपथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही वे राज्य के इतिहास में उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। दरअसल, प्रदेश में अब तक 12 नेता डिप्टी सीएम बने हैं, जिनमें से केवल पांच नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। इनमें एस.एम. कृष्णा, जे.एच. पटेल, सिद्धारमैया, बी.एस. येदियुरप्पा और अब डीके शिवकुमार शामिल हैं। सिद्धारमैया दो बार डिप्टी मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

पहली बार 1993 में बनाया गया डिप्टी सीएम

बता दें कि प्रदेश में पहली बार 1993 में एम वीरप्पा मोइली सरकार में एसएम कृष्णा को डिप्टी सीएम बनाया था। बता दें कि संविधान में डिप्टी सीएम पद का कोई उल्लेख नहीं है। वहीं 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं को डिप्टी सीएम नियुक्त करना पूरी तरह वैध है।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक डिप्टी मुख्यमंत्री का पद अक्सर उन नेताओं को दिया जाता है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं लेकिन शीर्ष पद हासिल नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से डिप्टी सीएम का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह पद अधिक महत्व और दृश्यता प्रदान करता है। साथ ही, क्षेत्रीय, जातीय और राजनीतिक संतुलन साधने के लिए भी इस पद का उपयोग किया जाता है।

कर्नाटक में डिप्टी सीएम पद का राजनीतिक सफर

बता दें कि एस.एम. कृष्णा के बाद एच.डी. देवेगौड़ा सरकार में जे.एच. पटेल को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद 1990 के दशक में सिद्धारमैया को जनता दल सरकार में यह जिम्मेदारी मिली।

वर्ष 2004-05 में धर्म सिंह सरकार के दौरान सिद्धारमैया दूसरी बार डिप्टी मुख्यमंत्री बने। उनके बाद दिवंगत एम.पी. प्रकाश ने यह पद संभाला। वर्ष 2006 में बीजेपी-जेडीएस गठबंधन सरकार में बी.एस. येदियुरप्पा करीब एक वर्ष तक डिप्टी सीएम रहे।

बीजेपी सरकार में रहे एक से अधिक डिप्टी सीएम

कर्नाटक की राजनीति में एक समय ऐसा भी आया जब राज्य में एक साथ कई डिप्टी सीएम भी नियुक्त किए गए थे। वर्ष 2012-13 में जगदीश शेट्टर के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी सरकार में आर. अशोक और के.एस. ईश्वरप्पा दो डिप्टी सीएम थे।

इसके बाद 2019 में बी.एस. येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री बनने पर अश्वथ नारायण, गोविंद करजोल और लक्ष्मण सावदी को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं, 2018-19 की कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार में जी. परमेश्वर डिप्टी सीएम रहे।

डिप्टी सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल

बता दें कि डीके शिवकुमार ने 2023 में डिप्टी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उन्होंने 3 वर्ष 9 दिन तक इस पद पर कार्य किया। हालांकि, डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड सिद्धारमैया के नाम दर्ज है, जिन्होंने 3 वर्ष 52 दिन तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया था।

कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे को मिल सकता है बड़ा पद! AHINDA को साधने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार

ये भी पढ़ें
Karnataka Congress Cabinet Formation

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jun 2026 12:55 pm

Published on:

03 Jun 2026 12:41 pm

Hindi News / National News / Karnataka Politics: डिप्टी सीएम से CM बनेंगे डीके शिवकुमार, जानें कर्नाटक में अब तक कितने उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

लड़कियों को पिंजरों में कैद करके 700 लोगों ने किया रेप, ब्रिटेन में सक्रिय पाकिस्तानी गिरोह, संसद में उठा मुद्दा

Britain MP Rupert Lowe
राष्ट्रीय

Voter List: ओवैसी ने कहा- SIR के जरिये वोटर लिस्ट से हटाए गए 6.5 करोड़ नाम

Asaduddin Owiasi
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी की पार्टी की दो फाड़! निष्कासित विधायक पहुंचे विधानसभा, 59 विधायकों के समर्थन का किया दावा

TMC
राष्ट्रीय

घर के बाहर ताला लगाया और लगा दी आग, आधी रात में टीएमसी कार्यकर्ता और परिवार पर हमला

West Bengal police
राष्ट्रीय

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने बताया विनाशकारी, जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र

Congress leader Jairam Ramesh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.