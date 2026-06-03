Karnataka Politics: डिप्टी सीएम से CM बनेंगे डीके शिवकुमार, जानें कर्नाटक में अब तक कितने उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने

Karnataka Politics: कर्नाटक के सीएम के रूप में बुधवार को डीके शिवकुमार शपथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही वे राज्य के इतिहास में उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। दरअसल, प्रदेश में अब तक 12 नेता डिप्टी सीएम बने हैं, जिनमें से केवल पांच नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। इनमें एस.एम. कृष्णा, जे.एच. पटेल, सिद्धारमैया, बी.एस. येदियुरप्पा और अब डीके शिवकुमार शामिल हैं। सिद्धारमैया दो बार डिप्टी मुख्यमंत्री रह चुके हैं।