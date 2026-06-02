Karnataka Politics: सिद्धारमैया की ‘ना’ से बढ़ी सियासी हलचल, अब प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन सबसे आगे?

Karnataka Politics: कर्नाटक में काफी समय से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही खींचतान आखिरकार खत्म हो गई है। बुधवार को डीके शिवकुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल, डीके शिवकुमार के सीएम बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा। इसके लिए कई दिग्गज नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है।