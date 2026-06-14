ओमान तट के पास हमले में भारतीय नाविकों की मौत: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले- उन्हें कोई अफसोस नहीं

जयशंकर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात करके खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति जताई है, जिनमें तीन भारतीय नाविक मारे गए थे। उन्होंने कमर्शियल जहाजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई को अनुचित बताया। जयशंकर ने X पर एक पोस्ट में कहा कि आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात हुई। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के उन हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति दोहराई, जिनमें तीन भारतीय नाविक मारे गए थे। कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ऐसी जानलेवा कार्रवाई उचित नहीं है।