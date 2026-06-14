अस्पताल में भर्ती होने का किया दावा, TMC सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय मिले BJP मंत्री के घर, महुआ मोइत्रा ने अपने ही सांसद पर लगाए गंभीर आरोप

फोटो में टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (इमेज सोर्स: ANI)
Mahua Moitra Attack on Sudip Bandyopadhyay: पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर अंदरूनी खींचतान और आरोप तेज हो गई है। TMC की फायरब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने ही वरिष्ठ नेता और सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है।
उन्होंने दावा किया है कि सुदीप बंद्योपाध्याय ने पार्टी को बताया था कि वह पेट की बीमारी के कारण कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन बाद में उन्हें दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर देखा गया।
इसके बाद महुआ ने सोशल मीडिया एक्स पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा- उनका मुखौटा और विग दोनों उतर गया है। सुदीप बंद्योपाध्याय ने हमें बताया कि वह पेट की बीमारी के कारण कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। लेकिन जब हमने अचानक उन्हें दिल्ली में मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर टीवी पर देखा। इसलिए दादा प्लीज अपना X हैंडल कम से कम @SudipBJPBTeam में बदल लो। हमारे पार्टी का नाम इस्तेमाल मत करो।
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