अस्पताल में भर्ती होने का किया दावा, TMC सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय मिले BJP मंत्री के घर, महुआ मोइत्रा ने अपने ही सांसद पर लगाए गंभीर आरोप

इसके बाद महुआ ने सोशल मीडिया एक्स पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा- उनका मुखौटा और विग दोनों उतर गया है। सुदीप बंद्योपाध्याय ने हमें बताया कि वह पेट की बीमारी के कारण कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। लेकिन जब हमने अचानक उन्हें दिल्ली में मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर टीवी पर देखा। इसलिए दादा प्लीज अपना X हैंडल कम से कम @SudipBJPBTeam में बदल लो। हमारे पार्टी का नाम इस्तेमाल मत करो।