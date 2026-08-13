मक्का पैक्ट से न घबराएं न नजरअंदाज करें: शशि थरूर की भारत सरकार को संतुलित रणनीति अपनाने की सलाह

शशि थरूर का मानना है कि इस समझौते की असली अहमित सैन्य नहीं बल्कि तकनीकी साझेदारी में है। उन्होंने कहा कि तुर्किये की ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक, सऊदी पैसे और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर रावलपिंडी की सैन्य क्षमता को बढ़ा सकती है। इसलिए भारत को अपनी रक्षा खुफिया एजेंसियों को सतर्क रखना होगा। थरूर ने यह भी कहा कि भारत को सऊदी अरब से यह स्पष्ट तौर पर बात करे कि मक्का पैक्ट पश्चिम एशिया के लिए न कि पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ ढाल बनने के लिए।