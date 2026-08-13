वोटर आईडी गड़बड़ी पर भड़के अभिनेता प्रकाश राज, कर्नाटक चुनाव आयोग को बताया ‘झूठा’

उन्होंने आगे कहा, 'इसका मतलब है कि नाम हटा दिया गया। इसका मतलब है कि मुझे फॉर्म-6 भरकर नए वोटर आईडी के लिए आवेदन करना होगा। जब मैंने यह मुद्दा उठाया और यह लाखों लोगों तक पहुंचा, तो क्या आपके अधिकारियों ने मुझे फोन करके यह नहीं कहा कि गलती हुई है और हम इसे ठीक कर देंगे? क्या आपने मुझसे सोशल मीडिया पर यह बताने के लिए भी नहीं कहा कि आप इसे ठीक कर रहे हैं?'