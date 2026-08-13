नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को राहत, महाराष्ट्र में दर्ज सभी केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू

इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों का विवरण जुटाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर को प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गृह विभाग ने संबंधित मामलों की जानकारी जुटाने और उनकी स्थिति की समीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार के फैसले के बाद अब प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामलों में आगे की कार्रवाई तय प्रक्रिया के तहत की जाएगी। समय सीमा बढ़ाए जाने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विभागों को अतिरिक्त समय भी मिल गया है।