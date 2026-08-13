‘अमित शाह तुरंत बनना चाहते हैं उपप्रधानमंत्री, लेकिन PM मोदी ने किया इनकार’: संजय राउत का बड़ा दावा

Sanjay Raut on BJP: शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोलते हुए एक सनसनीखेज दावा किया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत देश के उपप्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वारिस घोषित करवाना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी इसके पक्ष में नहीं हैं। राउत ने दावा किया कि दोनों नेताओं के बीच अंदरूनी मतभेद काफी गहरे हो चुके हैं।