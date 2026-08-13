मध्य रेल की बड़ी कार्रवाई: चार महीने में पकड़े 15.46 लाख बेटिकट यात्री, 121.31 करोड़ का जुर्माना वसूला

मध्य रेल की टीमें केवल लंबी दूरी की ट्रेनों में ही नहीं, बल्कि मुंबई और पुणे मंडल की उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भी टिकट जांच कर रही हैं। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों तथा विशेष ट्रेनों में भी जांच अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना और सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित व सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करना है।