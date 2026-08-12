रेलवे का बड़ा फैसला: अब 7 सितंबर तक चलेगी बांद्रा-जयपुर स्पेशल, कर्णावती को मिला नया स्टॉपेज

Western Railway News: पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दो अहम फैसले लिए हैं। रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस-जयपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों का विस्तार किया है। इसके अलावा मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलने वाली कर्णावती एक्सप्रेस को नवसारी स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव देने का फैसला किया गया है। नया ठहराव प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जा रहा है।