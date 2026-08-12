मुंबई लैंडस्लाइड में मृतकों की संख्या 6 हुई, प्रशासन बोला- नोटिस के बाद भी रह रहे थे लोग; सरकार देगी 4 लाख का मुआवजा

Kurla Landslide News: मुंबई में बुधवार तड़के हुई भारी बारिश के बीच कुर्ला के चिराग नगर इलाके में बड़ा हादसा हो गया। अशोक नगर की गौसिया चॉल में सुबह करीब 3:48 बजे भूस्खलन हुआ। पहाड़ी का एक हिस्सा और भारी मलबा दो से तीन मकानों पर जा गिरा। इस हादसे में तीन बच्चों समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हुए हैं। मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की मेयर रितु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त (पूर्वी उपनगर) अविनाश ढाकने ने भूस्खलन स्थल का दौरा किया। मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है।