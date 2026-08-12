आयुर्वेदिक दवा कंपनियों पर तुकाराम मुंडे की FDA का बड़ा एक्शन, 10 के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द, 135 को नोटिस

एफडीए की इस कार्रवाई से आयुर्वेदिक दवा निर्माण क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हालांकि विभाग ने स्पष्ट कहा है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दवा निर्माता को बख्शा नहीं जाएगा। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत निर्धारित 'शेड्यूल टी' में शामिल अच्छे विनिर्माण अभ्यास (GMP) के नियमों का पालन करना सभी आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं के लिए अनिवार्य है।