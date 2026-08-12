मुंबई के कुर्ला में बड़ा हादसा: तेज बारिश से पहाड़ी का हिस्सा ढहा, 2 की मौत, 8 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका

Mumbai Kurla Gaushiya ChawlLandslide: मुंबई के कुर्ला इलाके में तेज बारिश के बीच बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां गौशिया चाल परिसर में पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक ढह गया। मलबा दो से तीन घरों पर जा गिरा, जिससे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हुई है। जबकि 6 से 8 लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी सामने आई है। इस बीच, मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की मेयर रितु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त (पूर्वी उपनगर) अविनाश ढाकने ने भूस्खलन स्थल का दौरा किया है।