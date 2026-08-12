12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

मुंबई के कुर्ला में बड़ा हादसा: तेज बारिश से पहाड़ी का हिस्सा ढहा, 2 की मौत, 8 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका

Kurla Landslide News: मुंबई के कुर्ला के चिराग नगर में पहाड़ी का हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। अभी भी मलबे में 6-8 लोगों के दबे होने की आशंका है। NDRF और अग्निशमन दल बचाव अभियान में जुटा है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Aug 12, 2026

Gausia Chawl Landslide Mumbai

भारी बारिश से मुंबई में भूस्खलन, 2 लोगों की मौत, कई मलबे में दबे (Photo: IANS)

Mumbai Kurla Gaushiya ChawlLandslide: मुंबई के कुर्ला इलाके में तेज बारिश के बीच बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां गौशिया चाल परिसर में पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक ढह गया। मलबा दो से तीन घरों पर जा गिरा, जिससे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हुई है। जबकि 6 से 8 लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी सामने आई है। इस बीच, मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की मेयर रितु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त (पूर्वी उपनगर) अविनाश ढाकने ने भूस्खलन स्थल का दौरा किया है।

अधिकारियों ने बताया कि कुर्ला में चिराग नगर के गौशिया चाल में राठौड़ मेडिकल के पास सुबह करीब 3:48 बजे भूस्खलन हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, 6 से 8 लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मुंबई अग्निशमन दल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

दो-तीन घरों पर गिरा पहाड़ी का मलबा

बताया जा रहा है कि गौशिया चाल परिसर में पहाड़ी का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गिरा। इसकी चपेट में आसपास बने दो से तीन घर आ गए। मलबा गिरने से घरों में मौजूद लोग उसके नीचे दब गए।

स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मलबा हटाकर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, मलबे के नीचे फंसे लोगों में विकी यादव, वाजिद अली, आरिफ शेख, मन्नत, आबन शेख और सद्दाम शेख के नाम सामने आए हैं। हालांकि, बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मलबे में वास्तव में कितने लोग फंसे हैं।

अग्निशमन दल, NDRF और पुलिस मौके पर

हादसे की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल, NDRF और मुंबई पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। बचाव दल मलबा हटाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटा है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है।

प्रशासन की ओर से घटना की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। हादसे के कारणों और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2026 09:02 am

Published on:

12 Aug 2026 08:55 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई के कुर्ला में बड़ा हादसा: तेज बारिश से पहाड़ी का हिस्सा ढहा, 2 की मौत, 8 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मुझे बैन करने के लिए शुक्रिया’ भारत में लगी रोक पर 10 साल बाद आतिफ असलम का बेबाक बयान

Atif Aslam on India Ban after 10 years thanks government
बॉलीवुड

आयुर्वेदिक दवा कंपनियों पर तुकाराम मुंडे की FDA का बड़ा एक्शन, 10 के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द, 135 को नोटिस

IAS Tukaram Mundhe Maharashtra
मुंबई

“टॉम क्रूज को है मुझ पर क्रश, भेजते हैं मैसेज” द ट्रेटर्स 2′ में मल्लिका शेरावत का बड़ा खुलासा

Mallika Sherawat reveals Tom Cruise send me personal messages video
OTT

कौन हैं उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति मोहसिन अख्तर की नई पत्नी? लोग बोले- माशाल्लाह! बेहद सुंदर

Urmila Matondkar ex husband Mohsin Akhtar second wife Nidha Bhatt profile
बॉलीवुड

‘देश को तिलचट्टे नहीं, तितलियां चाहिए’, रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर आनंद दुबे का अभिजीत दिपके पर निशाना

Abhijeet Dipke
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.