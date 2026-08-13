Mumbai Fire: मौत के मुंह में भी निभाया फर्ज! मासूम को सीने से चिपकाए जान पर खेल गई अंकिता, दोनों की नहीं बची जान

Vile Parle Fire: मुंबई के विले पार्ले पश्चिम में मंगलवार रात एक इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी भीषण आग में ढाई साल के मासूम अबीर बटाविया और 23 वर्षीय अंकिता छेत्री की मौत हो गई। दोनों की मौत धुएं में दम घुटने के कारण होने का प्राथमिक अनुमान है। हादसे में एक फायर ब्रिगेड जवान समेत आठ लोग घायल हुए हैं। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि प्रेस (इस्त्री) का बिजली कनेक्शन बंद करना भूल जाने के कारण आग लगी। घटना के समय अबीर के माता-पिता घर पर नहीं थे, जबकि उसकी बड़ी बहन अमायरा (5) को उसके दादाजी ने बचा लिया।