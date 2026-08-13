नांदेड़ में सुखबीर बादल पर हमला, फडणवीस ने खुद फोन कर पूछा हाल; आरोपी गिरफ्तार, जांच के आदेश

बताया जा रहा है कि हमला नांदेड़ के तख्त श्री हजूर साहिब के पास हुआ। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। अब जांच का मुख्य सवाल यह है कि आखिर सुखबीर सिंह बादल को निशाना बनाने के पीछे हमलावर की मंशा क्या थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुलिस को हमले के कारण और पूरी घटना की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं।