नांदेड़ में सुखबीर बादल पर हमला, फडणवीस ने खुद फोन कर पूछा हाल; आरोपी गिरफ्तार, जांच के आदेश

नांदेड़ हमले के बाद सुखबीर सिंह बादल से सीएम फडणवीस ने फोन पर बात की। (फोटो सोर्स-IANS)
Sukhbir Singh Badal attack: महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले को गंभीरता से लिया और नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से पूरी जानकारी मांगी।
फडणवीस ने बाद में सुखबीर सिंह बादल से फोन पर बात कर उनका हाल भी जाना। बातचीत में बादल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी हालत स्थिर है। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि हमला नांदेड़ के तख्त श्री हजूर साहिब के पास हुआ। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। अब जांच का मुख्य सवाल यह है कि आखिर सुखबीर सिंह बादल को निशाना बनाने के पीछे हमलावर की मंशा क्या थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुलिस को हमले के कारण और पूरी घटना की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं।
हमले के बाद इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी अकेला था या उसके पीछे कोई और भी था। फिलहाल हमले की वजह को लेकर कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है।
हमले की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने सीधे बादल से बात की। इस दौरान उन्होंने उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। बादल ने उन्हें बताया कि उनकी हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, फडणवीस ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस से लेने के साथ ही जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख हैं और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में नांदेड़ में उन पर हुआ हमला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। घटना के बाद अकाली दल और बीजेपी नेताओं की ओर से भी चिंता जताई गई है।
अब पुलिस की जांच इस बात पर टिकी है कि हमलावर ने बादल को ही निशाना क्यों बनाया और इस हमले की पूरी साजिश क्या थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमले के पीछे की असली वजह क्या है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग