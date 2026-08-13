‘मैं भी अपने कुछ गानों में ऑटो-ट्यून इस्तेमाल करता हूं’, सोनू निगम का बड़ा खुलासा, बोले- ‘सिंगर्स की जगह नहीं ले सकते एक्टर्स’

सोनू निगम ने ऑटो-ट्यून के यूज को लेकर अपनी सीमा भी साफ कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई सिंगर अपनी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो टेक्नोलॉजी उसमें मामूली सुधार कर सकती है। साथ ही, उन्होंने इसी बात को समझाते हुए कहा, "आप अपना 99% देते हैं और ऑटो-ट्यून से इसे 100% तक ले आते हैं", लेकिन उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति की आवाज को ठीक करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जो गा ही नहीं सकता। हालांकि, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एक्टर्स को ऑटो-ट्यून की मदद लेने की वजह से प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर्स की जगह नहीं लेनी चाहिए।