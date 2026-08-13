13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘मैं भी अपने कुछ गानों में ऑटो-ट्यून इस्तेमाल करता हूं’, सोनू निगम का बड़ा खुलासा, बोले- ‘सिंगर्स की जगह नहीं ले सकते एक्टर्स’

Sonu Nigam statement: सोनू निगम ने माना कि वो भी अपने कुछ गानों में ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल करते हैं। सिंगर ने बताया इसका सही इस्तेमाल क्या है और एक्टर्स को लेकर कही ऐसी बात।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 13, 2026

Sonu Nigam statement

सोनू निगम ने ऑटो-ट्यून के इस्तेमाल पर एक्टर्स के लिए कही ये बात (सोर्स: x-@trendkia)

Sonu Nigam interview:सोनू निगम ने म्यूजिक इंडस्ट्री में ऑटो-ट्यून के बढ़ते इस्तेमाल पर खुलकर बात की है। उन्होंने माना कि वो भी अपने कुछ गानों में इस टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। हालांकि, सिंगर का कहना है कि ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज को ठीक करने के लिए नहीं होना चाहिए, जो असल में गा ही नहीं सकता।

ऑटो-ट्यून के यूज पर सोनू निगम का बयान

कोमल नाहटा की 'गेम चेंजर्स: द म्यूजिक सीरीज' में बातचीत के दौरान सोनू निगम ने बताया कि ऑटो-ट्यून ने म्यूजिक रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन का तरीका काफी बदल दिया है। वो इस टेक्नोलॉजी की आलोचना करने के बजाय इसे आधुनिक म्यूजिक मेकिंग का हिस्सा मानते हैं। इस पर सोनू ने कहा कि ऑटो-ट्यून को लेकर लोग भले ही बहुत कुछ कहते हों, लेकिन उनके मुताबिक इस तकनीक से म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ अच्छे बदलाव भी आए हैं।

उन्होंने खुद के गानों का उदाहरण देते हुए माना, "मैं अपने कुछ गानों में ऑटो-ट्यून इस्तेमाल करता हूं।" उनके मुताबिक आज की रिकॉर्डिंग पहले के मुकाबले काफी ज्यादा डिजिटल और कंट्रोल में हो गई है।

लाइव रिकॉर्डिंग और आज के डिजिटल म्यूजिक में डिफरेंस

सोनू निगम ने पुराने दौर की रिकॉर्डिंग को याद करते हुए बताया कि पहले सिंगर्स लाइव ऑर्केस्ट्रा और म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड करते थे। उस समय सारंगी और स्ट्रिंग्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स लाइव बजते थे, इसलिए हर चीज बिल्कुल एक जैसी और परफेक्ट नहीं होती थी। अब ज्यादातर चीजें डिजिटल तरीके से तैयार की जाती हैं। ऐसे में वोकल को भी म्यूजिक के बाकी हिस्सों के साथ बिल्कुल सटीक तरीके से फिट करना पड़ता है।

बता दें, सोनू निगम के मुताबिक, यही वजह है कि आज पिच-करेक्शन जैसे टूल्स का इस्तेमाल बढ़ा है। हालांकि, उनका मानना है कि इनका काम पहले से अच्छी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि किसी कमजोर गायकी को छिपाना।

'आप 99% देते हैं, ऑटो-ट्यून से 100% तक ले आते हैं'

सोनू निगम ने ऑटो-ट्यून के यूज को लेकर अपनी सीमा भी साफ कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई सिंगर अपनी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो टेक्नोलॉजी उसमें मामूली सुधार कर सकती है। साथ ही, उन्होंने इसी बात को समझाते हुए कहा, "आप अपना 99% देते हैं और ऑटो-ट्यून से इसे 100% तक ले आते हैं", लेकिन उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति की आवाज को ठीक करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जो गा ही नहीं सकता। हालांकि, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एक्टर्स को ऑटो-ट्यून की मदद लेने की वजह से प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर्स की जगह नहीं लेनी चाहिए।

सोनू ने बदली हुई म्यूजिक इंडस्ट्री पर रखी बात

सोनू की ये बातचीत ऐसे दौर में सामने आई है जब म्यूजिक प्रोडक्शन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा डिजिटल हो चुका है। लाइव म्यूजिशियन और ऑर्केस्ट्रा से लेकर डिजिटल प्रोडक्शन और पिच-करेक्शन तक, रिकॉर्डिंग का तरीका काफी बदल गया है।

'गेम चेंजर्स: द म्यूजिक सीरीज' में सोनू निगम ने इसी बदलाव, अपनी रिकॉर्डिंग प्रक्रिया और ऑटो-ट्यून जैसी तकनीकों के इस्तेमाल पर विस्तार से अपनी राय रखी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2026 07:23 pm

Published on:

13 Aug 2026 07:23 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मैं भी अपने कुछ गानों में ऑटो-ट्यून इस्तेमाल करता हूं’, सोनू निगम का बड़ा खुलासा, बोले- ‘सिंगर्स की जगह नहीं ले सकते एक्टर्स’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मुझे लगा मैं मरने वाली हूं’, कैंसर की खबर ने तोड़ दिया था मनीषा कोइराला को, बोलीं- ‘वो रात ‘सबसे अकेली और लंबी थी’

Manisha Koirala cancer diagnosis night
बॉलीवुड

राहुल सिप्लिगुंज पर FIR क्यों हुई? ‘Naatu Naatu’ सिंगर ने खोला राज, बोले- ‘वकील की वजह से आया मेरा नाम’

Rahul Sipligunj FIR
मनोरंजन

‘बहुत सी चीजें पहले जैसी नहीं होंगी’, कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हिना खान ने रॉकी से कही थी ये बात, फिर भी नहीं छोड़ा साथ

Rocky Jaiswal Hina Khan relationship
मनोरंजन

सोशल मीडिया पर शुरू हुई यूट्यूबर-एक्टर Akhil NRD की प्रेम कहानी, अब पत्नी मेघा ने छोड़ा घर, चर्चाओं में आया कपल

Akhil NRD-Megha Lovestory
मनोरंजन

‘मैं युवा-विरोधी नहीं, क्योंकि मैं खुद युवा हूं’, Gen Z प्रोटेस्ट पर कंगना रनौत का एक और बयान, बोलीं- ‘आधे लोग शबाना आजमी टाइप थे’

kangana ranaut remark on shabana azmi
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.