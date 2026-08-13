राहुल सिप्लिगुंज पर FIR क्यों हुई? ‘Naatu Naatu’ सिंगर ने खोला राज, बोले- ‘वकील की वजह से आया मेरा नाम’

सिप्लिगुंज ने बताया कि राहुल रेड्डी उनकी पत्नी हरिन्या रेड्डी के रिश्तेदार हैं। उनके मुताबिक, एक समय पर राहुल रेड्डी और शिकायतकर्ता महिला के बीच रिश्ते को लेकर विवाद हुआ था। सिंगर का दावा है कि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया था। बता दें, उन्होंने कहा कि जब उन्हें FIR की जानकारी मिली तो उन्होंने महिला से बात की। सिप्लिगुंज के मुताबिक, महिला ने दावा किया कि FIR में नाम वाले एक वकील ने मामले की खबर लीक की और उसी की वजह से सिंगर का नाम भी शिकायत में शामिल हुआ।