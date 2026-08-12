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‘नाटू नाटू’ सिंगर राहुल सिप्लीगुंज पर FIR, शादी से जुड़े विवाद में महिला ने लगाए धमकी और ब्लैकमेलिंग के आरोप

RRR Singer Rahul Sipligunj FIR: फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू गाने के गायक पर FIR दर्ज कराई गई है। एक महिला का आरोप है कि सिंगर ने उसे धमकाया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 12, 2026

RRR Singer Rahul Sipligunj FIR

नाटू नाटू के गायक पर हुई FIR ( फोटो सोर्स- IMDb)

RRR Singer Rahul Sipligunj FIR: ऑस्कर विजेता फिल्म 'आरआरआर' के सुपरहिट गाने 'नाटू नाटू' को अपनी आवाज देने वाले सिंगर राहुल सिप्लीगुंज मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में उनके खिलाफ एक महिला की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। मामला शादी से जुड़े विवाद और कथित तौर पर धमकी, ब्लैकमेलिंग और उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राहुल सिप्लीगुंज समेत 12 लोगों के नाम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला ने अपनी शिकायत में राहुल सिप्लीगुंज के अलावा 11 दूसरे लोगों को भी आरोपी बनाया है। शिकायत में एक व्यक्ति का नाम करपुरापु राहुल रेड्डी बताया गया है, जिसे महिला ने राहुल सिप्लीगुंज का रिश्तेदार और भाई का साला बताया है।

महिला का आरोप है कि राहुल रेड्डी ने शादी के सिलसिले में उससे संपर्क किया था। शिकायत के मुताबिक, बाद में कथित तौर पर उसके निजी फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी गई। महिला ने दावा किया कि इन धमकियों की वजह से उसकी निजी जिंदगी और प्रतिष्ठा पर असर पड़ा।

महिला ने लगाए धमकी देने के आरोप

शिकायत में राहुल सिप्लीगुंज पर भी कथित तौर पर धमकी देने और महिला से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, उस वीडियो में क्या कहा गया था, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

महिला की शिकायत के बाद विशाखापट्टनम के MVP पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि राहुल सिप्लीगुंज और अन्य आरोपियों पर लगाए गए आरोप फिलहाल शिकायत पर आधारित हैं। मामले की जांच पूरी होने और तथ्यों की पुष्टि होने तक किसी भी आरोप को साबित तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता। राहुल सिप्लीगुंज की ओर से भी खबर लिखे जाने तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

FIR से एक दिन पहले शेयर किया था वीडियो

दिलचस्प बात यह है कि FIR की खबर सामने आने से कुछ समय पहले राहुल सिप्लीगुंज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। यह वीडियो तेलंगाना में मनाए जाने वाले बोनालु उत्सव का था। वीडियो में वह अपने घर पर उत्सव के दौरान नाचते हुए नजर आए।

इस पोस्ट में उन्होंने महाकाली और पोथराजू से जुड़ी धार्मिक आस्था का जिक्र करते हुए उत्सव की खुशी साझा की थी। उस समय उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर इस विवाद का कोई संकेत नजर नहीं आया।

‘नाटू नाटू’ ने बदली राहुल की पहचान

राहुल सिप्लीगुंज ने तेलुगु म्यूजिक इंडस्ट्री में स्वतंत्र संगीत के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि, एसएस राजामौली की फिल्म ‘RRR’ ने उन्हें देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में पहचान दिलाई। फिल्म के एमएम कीरावाणी द्वारा संगीतबद्ध और चंद्रबोस द्वारा लिखे गए ‘नाटू नाटू’ में राहुल की आवाज ने खास पहचान बनाई।

‘नाटू नाटू’ को अकादमी अवॉर्ड मिलने के बाद राहुल की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसके बाद उन्हें तेलंगाना सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार भी मिला था।

बिग बॉस तेलुगु के भी रहे विजेता

सिंगिंग के अलावा राहुल सिप्लीगुंज रियलिटी शो ‘बिग बॉस तेलुगु 3’ का हिस्सा भी बने और शो के विजेता रहे। अगस्त 2025 में उन्होंने हैदराबाद में हरिन्या रेड्डी से सगाई की थी और नवंबर में दोनों की शादी हुई थी।

राहुल ने हाल के वर्षों में कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी अपनी आवाज दी है। अब विशाखापट्टनम में दर्ज हुई FIR के बाद उनकी कानूनी स्थिति और पुलिस जांच पर सबकी नजर बनी हुई है।

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Updated on:

12 Aug 2026 12:27 pm

Published on:

12 Aug 2026 12:26 pm

Hindi News / Entertainment / ‘नाटू नाटू’ सिंगर राहुल सिप्लीगुंज पर FIR, शादी से जुड़े विवाद में महिला ने लगाए धमकी और ब्लैकमेलिंग के आरोप

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