‘नाटू नाटू’ सिंगर राहुल सिप्लीगुंज पर FIR, शादी से जुड़े विवाद में महिला ने लगाए धमकी और ब्लैकमेलिंग के आरोप

RRR Singer Rahul Sipligunj FIR: ऑस्कर विजेता फिल्म 'आरआरआर' के सुपरहिट गाने 'नाटू नाटू' को अपनी आवाज देने वाले सिंगर राहुल सिप्लीगुंज मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में उनके खिलाफ एक महिला की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। मामला शादी से जुड़े विवाद और कथित तौर पर धमकी, ब्लैकमेलिंग और उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।