प्रकाश राज के वोटर लिस्ट दावे पर BJP का पलटवार, बोले- ‘फैक्ट्स चेक किए बिना चुनाव आयोग पर आरोप क्यों?’

प्रकाश राज के दावे के बाद प्रशासन ने उनके बेंगलुरु स्थित रजिस्टर्ड पते पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) टीम के पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। बता दें, वायरल वीडियो में एक पड़ोसी को अधिकारियों से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रकाश राज 4 साल से ज्यादा समय से उस घर में नहीं रह रहे हैं। दरअसल, अधिकारियों ने बाद में बताया कि प्रकाश राज रजिस्टर्ड पते से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में वो अपने वोटर रिकॉर्ड में पता अपडेट कर सकते हैं और फॉर्म 6 के जरिए मौजूदा पते पर अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं।